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В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
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РИА Новости

В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час

19:02 24.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители на торжественном мероприятии по случаю открытия главной новогодней елки Республики на центральной площади в Луганске. 23 декабря 2018
Местные жители на торжественном мероприятии по случаю открытия главной новогодней елки Республики на центральной площади в Луганске. 23 декабря 2018
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об отмене комендантского часа на территории ЛНР с 31 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба главы республики.
Комендантский час в ЛНР и ДНР был введен с началом конфликта в Донбассе. Действует он в обеих самопровозглашенных республиках с 23.00 до 05.00.
"Постановляю отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики с 23.00 31 декабря 2019 года до 04.00 8 января 2020 года", - процитировали в пресс-службе документ.
Согласно указу возобновление комендантского часа будет с 23.00 8 января 2020 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаНовый ГодВ мире
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