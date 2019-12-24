В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час

Местные жители на торжественном мероприятии по случаю открытия главной новогодней елки Республики на центральной площади в Луганске. 23 декабря 2018

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об отмене комендантского часа на территории ЛНР с 31 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба главы республики.

Комендантский час в ЛНР и ДНР был введен с началом конфликта в Донбассе. Действует он в обеих самопровозглашенных республиках с 23.00 до 05.00.

"Постановляю отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики с 23.00 31 декабря 2019 года до 04.00 8 января 2020 года", - процитировали в пресс-службе документ.

Согласно указу возобновление комендантского часа будет с 23.00 8 января 2020 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.