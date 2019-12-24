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Культура
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
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РИА Новости

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

15:20 24.12.2019
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© AP Photo / Chris PizzelloАмериканский рэпер и продюсер Dr. Dre
Американский рэпер и продюсер Dr. Dre
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Первое место занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), чье состояние оценивается в 950 миллионов долларов. Отмечается, что его последний альбом ("Compton") вышел еще в 2015 году, однако музыкант является сооснователем и владельцем 20 процентов акций компании-производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014-м купила Apple.
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На втором месте — американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (825 миллионов долларов). Она также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Среди наиболее популярных песен — "Shake It Off", "Blank Space", "Delicate, "Style" и "Bad Blood".
Тройку лидеров замыкает американская певица Бейонсе (685 миллионов долларов).
В рейтинг также попали U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.
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КультураТейлор Свифт (певица)U2Бейонсе НоулзПол МаккартниКэти Перри (Хадсон)Элтон ДжонСШАВ мире
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