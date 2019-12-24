Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Первое место занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), чье состояние оценивается в 950 миллионов долларов. Отмечается, что его последний альбом ("Compton") вышел еще в 2015 году, однако музыкант является сооснователем и владельцем 20 процентов акций компании-производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014-м купила Apple.