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Эрдоган и Джонсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Эрдоган и Джонсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

14:00 24.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь Ливия и Сирия", - говорится в сообщении.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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