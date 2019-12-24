Поезд из Петербурга в Крым готовили в первый рейс неделю

Президент РФ Владимир Путин в кабине машиниста рельсового автобуса, который отправляется в первый рейс по железной дороге Крымского моста

ПОЕЗД С.-ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Пассажирский поезд, который отправился в Крым в понедельник по маршруту Пассажирский поезд, который отправился в Крым в понедельник по маршруту Санкт-Петербург Севастополь , готовили в первый рейс порядка недели, сообщил журналистам начальник поезда Александр Калеущенко.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту . При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Поезду "Таврия" с вагонами купе и плацкарт предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.

"Мы готовили его долго, порядка недели. Все сотрудники находились на своих рабочих местах, готовили состав, экипировали его, то есть, получали постельное белье, подушки, одеяла и так далее. На этом составе это все новое", - рассказал Калеущенко.

Он отметил, что в бригаде поезда 30 проводников.

"У нас бригада 30 человек проводников. Основной костяк этой бригады - это сотрудники поезда 53/54 "Гранд Экспресс" Москва - Санкт-Петербург - порядка 21 сотрудника, и в том числе я. Это основной костяк, потому что у них больше всех опыта. Ну и направление молодое, поэтому набирали и новых сотрудников", - сказал Калеущенко.

Он рассказал, что начальником поезда он работает три года.

"Общий стаж у меня в компании 7 лет. Я 5 лет работал проводником, потом меня отправили на курсы начальника пассажирского поезда, и соответственно потом начал работать... Главное - создать комфортные условия для пассажиров на протяжении всего пути следования. Мы все-таки едем 43 часа", - сказал начальник поезда.

Он подчеркнул, что бригада поезда также с нетерпением ждет момента проезда по Крымскому мосту.

"Нам самим, сотрудникам поездной бригады, интересно, мы точно все не будем спать, будем наблюдать. Но я уверен, что пассажиры тоже ждут этого момента", - отметил Калеущенко.

Оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост ранее была выбрана компания "Гранд Сервис Экспресс".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Теперь, с вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, поезда вновь могут поехать в Крым из городов России.