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Поезд из Петербурга в Крым готовили в первый рейс неделю
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РИА Новости

Поезд из Петербурга в Крым готовили в первый рейс неделю

12:59 24.12.2019
978
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в кабине машиниста рельсового автобуса, который отправляется в первый рейс по железной дороге Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин в кабине машиниста рельсового автобуса, который отправляется в первый рейс по железной дороге Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПОЕЗД С.-ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Пассажирский поезд, который отправился в Крым в понедельник по маршруту Санкт-ПетербургСевастополь, готовили в первый рейс порядка недели, сообщил журналистам начальник поезда Александр Калеущенко.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
Президент России Владимир Путин в кабине машиниста едет по ж/д мосту через Керченский пролив. Стоп-кадр видео
Вчера, 13:36
﻿Путин в кабине машиниста проехал по ж/д мосту через Керченский пролив
Поезду "Таврия" с вагонами купе и плацкарт предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.
"Мы готовили его долго, порядка недели. Все сотрудники находились на своих рабочих местах, готовили состав, экипировали его, то есть, получали постельное белье, подушки, одеяла и так далее. На этом составе это все новое", - рассказал Калеущенко.
Он отметил, что в бригаде поезда 30 проводников.
"У нас бригада 30 человек проводников. Основной костяк этой бригады - это сотрудники поезда 53/54 "Гранд Экспресс" Москва - Санкт-Петербург - порядка 21 сотрудника, и в том числе я. Это основной костяк, потому что у них больше всех опыта. Ну и направление молодое, поэтому набирали и новых сотрудников", - сказал Калеущенко.
Он рассказал, что начальником поезда он работает три года.
Мост, по которому пойдут поезда в Крым
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

Молодые люди стоят напротив Крымского моста
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

Люди фотографируются напротив Крымского моста
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Женщина кормит чаек на берегу Керченского пролива
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

Вид на Крымский мост с Крымского полуострова
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Старт движения запланирован на 24 декабря.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

Крымский мост через Керченский пролив
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

Патрульный катер проплывает мимо Крымского моста
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
"Общий стаж у меня в компании 7 лет. Я 5 лет работал проводником, потом меня отправили на курсы начальника пассажирского поезда, и соответственно потом начал работать... Главное - создать комфортные условия для пассажиров на протяжении всего пути следования. Мы все-таки едем 43 часа", - сказал начальник поезда.
Он подчеркнул, что бригада поезда также с нетерпением ждет момента проезда по Крымскому мосту.
"Нам самим, сотрудникам поездной бригады, интересно, мы точно все не будем спать, будем наблюдать. Но я уверен, что пассажиры тоже ждут этого момента", - отметил Калеущенко.
Оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост ранее была выбрана компания "Гранд Сервис Экспресс".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Теперь, с вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, поезда вновь могут поехать в Крым из городов России.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Вчера, 21:58
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Крымский мостВладимир ПутинКрымСевастопольРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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