В Москве почти 20 школ проверят после сообщений о минировании

"Общее количество поступивших угроз - 32, из них семь судов, шесть железнодорожных вокзалов, остальные 19 - школы", - сказал собеседник агентства.

Накануне угрозы о "минировании" в столице получили 29 различных объектов, в том числе несколько магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Всего из проверяемых объектов в течение понедельника были эвакуированы 1567 человек.