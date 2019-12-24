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В Москве почти 20 школ проверят после сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве почти 20 школ проверят после сообщений о минировании

12:50 24.12.2019 (обновлено: 12:57 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты оперативных служб приступили к проверке 19 школ в Москве, всего анонимные угрозы о "минировании" во вторник поступили в адрес 32 объектов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Общее количество поступивших угроз - 32, из них семь судов, шесть железнодорожных вокзалов, остальные 19 - школы", - сказал собеседник агентства.
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10:25
В Петербурге семь районных судов эвакуировали из-за угроз минирования
Накануне угрозы о "минировании" в столице получили 29 различных объектов, в том числе несколько магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Всего из проверяемых объектов в течение понедельника были эвакуированы 1567 человек.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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