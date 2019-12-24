В Москве почти 20 школ проверят после сообщений о минировании

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты оперативных служб приступили к проверке 19 школ в Москве, всего анонимные угрозы о "минировании" во вторник поступили в адрес 32 объектов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Общее количество поступивших угроз - 32, из них семь судов, шесть железнодорожных вокзалов, остальные 19 - школы", - сказал собеседник агентства.
Накануне угрозы о "минировании" в столице получили 29 различных объектов, в том числе несколько магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Всего из проверяемых объектов в течение понедельника были эвакуированы 1567 человек.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.