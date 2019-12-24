Эксперты назвали новогодние круизы, в которые отправятся россияне

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Самым популярным круизным направлением у россиян на Новый год-2020 стал Персидский залив, сообщает АТОР.
Согласно данным одного крупного туроператора, новогодние бронирования на круизы по Персидскому заливу занимают более 50 процентов всех продаж. Столь высокий спрос эксперты связывают с новинкой сезона – стоянкой в столице Катара Дохе (ранее круизы по заливу стартовали в основном из Абу-Даби и Дубая).
На втором месте по популярности – маршруты в Индийском океане (Мальдивы, Шри-Ланка, Индия), а также по Юго-Восточной Азии, стартующие из Сингапура. Среди других направлений эксперты выделяют традиционно выбираемые туристами круизы по Средиземноморью и в Австралию.
За этими направлениями в топе новогодних предпочтений россиян – поездки по Южной Америке, по карибским островам из Майами.
Если сравнивать выбор российских путешественников с предпочтениями туристов из других стран, то мы вполне вписываемся в мировой тренд – европейцы почти всегда предпочитают круизы по дальним теплым странам на Новый год, а американцы отправляются по маршрутам близлежащего Карибского бассейна. Но по Карибам российские туроператоры сейчас не могут серьезно расти из-за сложностей с получением виз США.
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