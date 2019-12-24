Эксперты назвали новогодние круизы, в которые отправятся россияне

Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Самым популярным круизным направлением у россиян на Новый год-2020 стал Персидский залив, Самым популярным круизным направлением у россиян на Новый год-2020 стал Персидский залив, сообщает АТОР.

Согласно данным одного крупного туроператора, новогодние бронирования на круизы по Персидскому заливу занимают более 50 процентов всех продаж. Столь высокий спрос эксперты связывают с новинкой сезона – стоянкой в столице Катара Дохе (ранее круизы по заливу стартовали в основном из Абу-Даби и Дубая).

На втором месте по популярности – маршруты в Индийском океане (Мальдивы, Шри-Ланка, Индия), а также по Юго-Восточной Азии, стартующие из Сингапура. Среди других направлений эксперты выделяют традиционно выбираемые туристами круизы по Средиземноморью и в Австралию.

За этими направлениями в топе новогодних предпочтений россиян – поездки по Южной Америке, по карибским островам из Майами.