Матвиенко заявила, что Болонский процесс не оправдал ожиданий россиян

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Болонский процесс не оправдал в полной мере ожиданий россиян и привел к потере ряда достоинств прошлой системы образования.

Матвиенко напомнила, что 26 декабря исполняется сто лет со дня принятия декрета "О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР", что является одним из самых крупных просветительских проектов в мире. "Сегодня мы можем сказать, что у нас абсолютно стопроцентная грамотность, и более того, Россия занимает высокие места по количеству граждан, имеющих высшее образование", - сказала она на пресс-конференции во вторник.

"Болонский процесс принес очень много хорошего в нашу систему образования. Безусловно. Но он не оправдал до конца ожидания. Ведь предполагалось, что если мы перейдем на Болонский процесс, то будет автоматическое признание наших дипломов о высшем образовании во всех западных государствах. Этого не произошло. При том, что мы получили много положительного, мы и многое потеряли. Потеряли, может быть, фундаментальность в нашем образовании, когда снизилась требовательность к студентам, как это было раньше", - заявила Матвиенко.

Она отметила, что дискуссии в обществе о целесообразности Болонского процесса продолжаются еще и потому, что многие работодатели считают бакалавриат средним специальным образованием, "как будто человек закончил техникум", несмотря на то, что по закону диплом бакалавра – это диплом о высшем образовании.

"Я бы не торопилась. У нас есть Совет ректоров, Академия наук, активное гражданское общество. Я бы продолжила это обсуждение, такой же более углубленный, профессиональный анализ плюсов и минусов... Но то, что упущено, конечно, надо думать, как вернуть, то преимущество, которое имела наша высшая школа, готовящая первоклассных специалистов: врачей, инженеров, других профессий. Будем следить за дискуссией", - добавила Матвиенко.