Глава ОСК предложил использовать недостроенные суда в качестве мишеней

На совещании в Совете Федерации член комитета по экономической политике Иван Абрамов (представляет Амурскую область) сообщил, что на одном из заводов региона уже 20 лет стоит недостроенное судно, которое принадлежит Росрыболовству. Абрамов рассказал, что заводчане "его катают туда-сюда... - то в цеху, то выгонят, то загонят". По его словам, такие долгострои сильно снижают среди молодежи привлекательность завода как работодателя.