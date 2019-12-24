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Глава ОСК предложил использовать недостроенные суда в качестве мишеней
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РИА Новости

Глава ОСК предложил использовать недостроенные суда в качестве мишеней

12:34 24.12.2019
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© Фото : из архива ОСКПрезидент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
© Фото : из архива ОСК
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов предложил использовать корабли, которые долгое время стоят на заводах недостроенными, и до которых никому нет дела, в качестве мишеней.
На совещании в Совете Федерации член комитета по экономической политике Иван Абрамов (представляет Амурскую область) сообщил, что на одном из заводов региона уже 20 лет стоит недостроенное судно, которое принадлежит Росрыболовству. Абрамов рассказал, что заводчане "его катают туда-сюда... - то в цеху, то выгонят, то загонят". По его словам, такие долгострои сильно снижают среди молодежи привлекательность завода как работодателя.
"Кстати, легко. Нам всегда не хватает подвижных мишеней", - сказал Рахманов в ответ на предложение "найти применение" долгострою.
Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил в свою очередь, что судно строилось как рыбоохранное, а сейчас таких полномочий у Росрыболовства нет, так как их передали пограничникам. Судно, по его словам, скорее всего, будет списано.
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Петр СавчукИван АбрамовАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРосрыболовствоСовет Федерации РФМоскваАмурская областьЭкономика
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