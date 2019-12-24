Глава РАН пояснил, зачем развивать научное сотрудничество с Китаем

Китай развивается стремительно и вкладывает "беспрецедентно большие средства" в развитие своей науки, отметил Сергеев. Он напомнил, что в соответствии со своими планами Китай к 2035 году планирует стать ведущей мировой научной державой. "Китай устроен так, что свои стратегии он выполняет", - сказал Сергеев.

"Мы должны понимать, что без научного сотрудничества с Китаем мы не сможем оставаться на лидирующих позициях (в ряде направлений)", - отметил глава РАН. "Мы Китаю пока нужны. И вот это нужно сейчас использовать", - добавил Сергеев. Он предупредил, что по мере того как китайские ученые будут получать все новые передовые результаты, они перестанут нуждаться в опыте российских коллег. "Через какое-то время этого может не стать", - отметил Сергеев.