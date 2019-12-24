Глава РАН пояснил, зачем развивать научное сотрудничество с Китаем

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия должна развивать научно-техническое сотрудничество с Китаем, так как без этого отечественные ученые не смогут удержаться в числе лидеров в тех областях, где они по-прежнему занимают передовые позиции, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Во вторник на заседании президиума РАН речь шла о реализации стратегии научно-технического сотрудничества Академии наук с зарубежными странами. Вице-президент РАН Юрий Балега рассказал, что на базе Сибирского отделения Академии наук создается крупный российско-китайский проблемно-ориентированный научный центр.
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Китай развивается стремительно и вкладывает "беспрецедентно большие средства" в развитие своей науки, отметил Сергеев. Он напомнил, что в соответствии со своими планами Китай к 2035 году планирует стать ведущей мировой научной державой. "Китай устроен так, что свои стратегии он выполняет", - сказал Сергеев.
"Мы должны понимать, что без научного сотрудничества с Китаем мы не сможем оставаться на лидирующих позициях (в ряде направлений)", - отметил глава РАН. "Мы Китаю пока нужны. И вот это нужно сейчас использовать", - добавил Сергеев. Он предупредил, что по мере того как китайские ученые будут получать все новые передовые результаты, они перестанут нуждаться в опыте российских коллег. "Через какое-то время этого может не стать", - отметил Сергеев.
Одними из перспективных направлений научного сотрудничества России и Китая ранее были названы сверхмощные лазеры, новые сверхпроводники, изучение морей и другие.