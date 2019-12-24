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Приставы ищут Ольгу Бузову за долг почти в 11 тысяч рублей
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РИА Новости

Приставы ищут Ольгу Бузову за долг почти в 11 тысяч рублей

12:05 24.12.2019 (обновлено: 14:18 24.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Приставы возбудили исполнительное производство против певицы Ольги Бузовой.
Согласно базе Федеральной службы судебных приставов, за артисткой числится долг в 10 662 рубля.
Скриншот страницы сайта ФССП России
Скриншот страницы сайта ФССП России
Скриншот страницы сайта ФССП России
Как указано на сайте "Мировые судьи Санкт-Петербурга", Бузова задолжала за коммунальные услуги в квартире в Петербурге. Иск против певицы подала управляющая компания, судебный приказ был отправлен еще в августе.
Однако пиар-агент певицы заявил, что Бузова не получала извещения о судебном заседании, и назвал информацию о ее задолженности "неправдой".
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
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