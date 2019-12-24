Приставы ищут Ольгу Бузову за долг почти в 11 тысяч рублей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Приставы возбудили исполнительное производство против певицы Ольги Бузовой.
Согласно базе Федеральной службы судебных приставов, за артисткой числится долг в 10 662 рубля.
Скриншот страницы сайта ФССП России
Скриншот страницы сайта ФССП России
Как указано на сайте "Мировые судьи Санкт-Петербурга", Бузова задолжала за коммунальные услуги в квартире в Петербурге. Иск против певицы подала управляющая компания, судебный приказ был отправлен еще в августе.
Однако пиар-агент певицы заявил, что Бузова не получала извещения о судебном заседании, и назвал информацию о ее задолженности "неправдой".