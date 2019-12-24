Матвиенко выступила против отмены ЕГЭ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что отменять ЕГЭ не стоит, она также призвала прекратить дискуссии по этому вопросу и начать совершенствовать сложившуюся систему.

"Мне кажется, нам пора уже в этом остановиться. Коллеги, никакого ноу-хау мы не придумали. Век новых технологий. При том, что многие недостатки уже давно исправлены, все равно вопросы остаются. Я бы не стала отменять ЕГЭ. Давайте вспомним экзамены в школе. Это те же письменные и устные тесты. Учитель, который учил тебя в школе на протяжении двух, пяти или десяти лет, конечно, заинтересован в более хорошей оценке для своего ученика. Потому что он его любит, знает и хочет, чтобы и его собственные результаты труда были адекватно оценены. Все-таки это необъективная оценка", - сказала Матвиенко на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, главным преимуществом ЕГЭ является то, что на данный момент каждый имеет равные условия поступления в крупные вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Матвиенко добавила, что дети из глубинки и малообеспеченных семей могут сдать экзамены и поступить в вуз, так как учитывается количество баллов, и "не работают блат, деньги и протекция".