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Матвиенко выступила против отмены ЕГЭ
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РИА Новости

Матвиенко выступила против отмены ЕГЭ

11:37 24.12.2019 (обновлено: 12:46 24.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен в Екатеринбурге
Единый государственный экзамен в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Единый государственный экзамен в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что отменять ЕГЭ не стоит, она также призвала прекратить дискуссии по этому вопросу и начать совершенствовать сложившуюся систему.
"Мне кажется, нам пора уже в этом остановиться. Коллеги, никакого ноу-хау мы не придумали. Век новых технологий. При том, что многие недостатки уже давно исправлены, все равно вопросы остаются. Я бы не стала отменять ЕГЭ. Давайте вспомним экзамены в школе. Это те же письменные и устные тесты. Учитель, который учил тебя в школе на протяжении двух, пяти или десяти лет, конечно, заинтересован в более хорошей оценке для своего ученика. Потому что он его любит, знает и хочет, чтобы и его собственные результаты труда были адекватно оценены. Все-таки это необъективная оценка", - сказала Матвиенко на пресс-конференции во вторник.
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По ее словам, главным преимуществом ЕГЭ является то, что на данный момент каждый имеет равные условия поступления в крупные вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Матвиенко добавила, что дети из глубинки и малообеспеченных семей могут сдать экзамены и поступить в вуз, так как учитывается количество баллов, и "не работают блат, деньги и протекция".
"Сейчас сдал – посылаешь заявление и поступаешь в тот или иной университет. Разве не такой опыт в большинстве стран? Уже оставьте в покое ЕГЭ. Пусть оно работает. Давайте совершенствовать, давайте улучшать, но не менять саму систему. Уже свыклись, привыкли. Вот с чем надо бороться – это когда в некоторых школах начинают давать не качественное и фундаментальное образование в соответствии с учебной программой, а натаскивать на возможные ответы на вопросы. Вот это безобразие! Так их не учили в педагогических вузах, такие требования и задачи им не ставят. Задача учителя в соответствии с утвержденной программой – дать ученикам качественное образование", - заключила спикер.
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