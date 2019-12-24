В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Уроженца Дагестана открывшего стрельбу по пешеходу в ходе дорожного конфликта в Красносельском районе Уроженца Дагестана открывшего стрельбу по пешеходу в ходе дорожного конфликта в Красносельском районе Петербурга задержала полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

"Отделом дознания УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в полиции, накануне вечером у дома 19 по этому проспекту Ветеранов водитель автомобиля "Ниссан Альмера" совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 21-летнего мужчину. После словесной перепалки автомобилист совершил несколько выстрелов из пистолета по ногам и в грудь оппонента и уехал.

"Когда пострадавший попросил помощи у охранной службы, находившейся неподалеку, водитель иномарки вновь совершил наезд на мужчину и снова скрылся. При этом водитель таранил припаркованные автомобили при попытке скрыться. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.