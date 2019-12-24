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В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
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РИА Новости

В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой

11:16 24.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Уроженца Дагестана открывшего стрельбу по пешеходу в ходе дорожного конфликта в Красносельском районе Петербурга задержала полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
"Отделом дознания УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении ведомства.
Полицейский
22 декабря, 15:13
В Москве неизвестный "открыл стрельбу" из охолощенного оружия
Как рассказали в полиции, накануне вечером у дома 19 по этому проспекту Ветеранов водитель автомобиля "Ниссан Альмера" совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 21-летнего мужчину. После словесной перепалки автомобилист совершил несколько выстрелов из пистолета по ногам и в грудь оппонента и уехал.
"Когда пострадавший попросил помощи у охранной службы, находившейся неподалеку, водитель иномарки вновь совершил наезд на мужчину и снова скрылся. При этом водитель таранил припаркованные автомобили при попытке скрыться. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
По горячим следам спустя несколько минут после сообщения нарядом патрульно-постовой службы полиции стрелявший был задержан. Задержанным оказался 23-летний уроженец Дагестана. У него изъят пистолет и холостые патроны, которые направлены на исследование.
Карета скорой помощи, США
20 декабря, 22:01
В Северной Каролине два человека погибли в результате стрельбы
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МВД РФРоссияДагестанСанкт-ПетербургПроисшествия
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