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Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудили проблему КНДР
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РИА Новости

Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудили проблему КНДР

10:32 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян. Архивное фото
СЕУЛ, 24 дек – РИА Новости. Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии в ходе трехстороннего саммита подтвердили намерение содействовать процессу денуклеаризации на Корейском полуострове, передает агентство Рёнхап.
"У нас состоялся углубленный диалог, в частности об условиях безопасности на Корейском полуострове… Три страны будут продолжать работать вместе, чтобы решить проблему политическим путем", - заявил китайский премьер Ли Кэцян на совместном брифинге трех лидеров после саммита.
Пекин
09:31
Китай призвал США и КНДР создать дорожную карту по урегулированию
Трехсторонний саммит Южной Кореи, Китая и Японии прошел 23-24 декабря в столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду. Стороны обсудили трехстороннее сотрудничество, обстановку в Северо-Восточной Азии и других ключевых регионах. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также провел отдельные встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Мун Чжэ Ин также подтвердил намерение трех стран сотрудничать по проблеме денуклеаризации. "Мы разделяем мнение о том, что установление мира на Корейском полуострове отвечает интересам всех трех государств, и договорились предпринимать совместные усилия для существенного прогресса в деле денуклеаризации и достижения мира посредством скорейшего (возобновления – ред) диалога между Северной Кореей и США", - заявил он.
Министр обороны США Марк Эспер
20 декабря, 18:14
Пентагон надеется на перезапуск переговоров с КНДР по денуклеаризации
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
19 декабря, 19:05
Китай надеется на скорейшее возобновление диалога между США и КНДР
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Мун Чжэ ИнСиндзо АбэЛи КэцянСи ЦзиньпинЮжная КореяКитайКНДРВ мире
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