Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудили проблему КНДР

СЕУЛ, 24 дек – РИА Новости. Лидеры Китая и Лидеры Южной Кореи Японии в ходе трехстороннего саммита подтвердили намерение содействовать процессу денуклеаризации на Корейском полуострове, передает агентство Рёнхап

"У нас состоялся углубленный диалог, в частности об условиях безопасности на Корейском полуострове… Три страны будут продолжать работать вместе, чтобы решить проблему политическим путем", - заявил китайский премьер Ли Кэцян на совместном брифинге трех лидеров после саммита.

Трехсторонний саммит Южной Кореи, Китая и Японии прошел 23-24 декабря в столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду. Стороны обсудили трехстороннее сотрудничество, обстановку в Северо-Восточной Азии и других ключевых регионах. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также провел отдельные встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Мун Чжэ Ин также подтвердил намерение трех стран сотрудничать по проблеме денуклеаризации. "Мы разделяем мнение о том, что установление мира на Корейском полуострове отвечает интересам всех трех государств, и договорились предпринимать совместные усилия для существенного прогресса в деле денуклеаризации и достижения мира посредством скорейшего (возобновления – ред) диалога между Северной Кореей и США", - заявил он.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.