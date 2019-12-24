В Петербурге семь районных судов эвакуировали из-за угроз минирования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Семь районных судов эвакуируются в связи с угрозами о минировании, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Семь районных судов получили письма с угрозами неизвестных. Идет эвакуация. Еще пишут, что мосты заминированы, но какие не уточняют", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
На данный момент Сестрорецкий суд уже вернулся к работе, он проверен спецслужбами, опасных или взрывчатых веществ не обнаружено.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.