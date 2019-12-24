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В Петербурге семь районных судов эвакуировали из-за угроз минирования
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РИА Новости

В Петербурге семь районных судов эвакуировали из-за угроз минирования

10:25 24.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Семь районных судов эвакуируются в связи с угрозами о минировании, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Семь районных судов получили письма с угрозами неизвестных. Идет эвакуация. Еще пишут, что мосты заминированы, но какие не уточняют", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
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На данный момент Сестрорецкий суд уже вернулся к работе, он проверен спецслужбами, опасных или взрывчатых веществ не обнаружено.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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