Истребитель пятого поколения Су-57: летно-технические характеристики

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработки ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.
Разработка самолета стартовала в начале 2000-х годов. Минобороны поставило перед ОКБ Сухого задачу создать многоцелевой боевой самолет нового поколения. Проект получил название "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации" (ПАК ФА) и заводской шифр Т-50. В августе 2017 года командование ВКС присвоило машине обозначение Су-57.
Первый проект и макет будущего самолета были готовы в 2004 году.
Первый летный экземпляр Т-50-1 (название опытного образца Су-57) поднялся в воздух 29 января 2010 года с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. На опытном истребителе были установлены двигатели АЛ-41Ф1. Этот турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги стал результатом 14-летней работы Уфимского моторостроительного производственного объединения.
В декабре 2017 года опытная модель Т-50-2 совершила первый полет на двигателях второго этапа под условным названием "изделие 30", которыми будут укомплектовываться серийные Су-57. Именно этот двигатель обеспечивает выполнение технического задания Минобороны. "Изделие 30" является полностью новым двигателем, а не модернизацией предыдущих. Головным предприятием по его разработке стало ОКБ им. А.М. Люльки.
Разработчиком радиоэлектронной системы Су-57 является Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова. Многофункциональная радиоэлектронная система с активными фазированными антенными решетками (АФАР) дополняется оптико-электронной локационной системой, которая позволяет обнаруживать в передней полусфере воздушные цели с низкой эффективной площадью рассеяния. Таким образом, Су-57 может отслеживать и поражать цели по всем направлениям.
Система "электронного пилота" оказывает летчику всестороннюю информационную поддержку, в режиме реального времени производя большое количество вычислений на современных многопроцессорных системах. Полагаясь в критических ситуациях на гипотезный анализ системы, обрабатывающей всю входящую информацию, пилот может более качественно сосредоточиться на тактических задачах.
Ключевая особенность Су-57 – сочетание функций ударного самолета и истребителя. Это отражено и в системах вооружений. Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
Другой существенной особенностью истребителя Су-57 является его малозаметность. Снижение заметности в радиодиапазоне обеспечиваются как формой, поглощающими и отражающими радиоволны материалами в конструкции и покрытии планера самолета, так и средствами РЭБ.
Кроме того, для снижения радиозаметности часть вооружения размещена во внутренних отсеках самолета. Благодаря этим мерам отражаемый сигнал значительно ослабляется и направляется в сторону от источника. В результате РЛС противника не получает информацию о пространственном положении и скорости самолета.
Снижение заметности в видимом диапазоне обеспечивается камуфляжной окраской планера. Маскировочная окраска может быть защитной (сливающейся с фоном) и деформирующей (искажающей зрительное восприятие формы самолета).
В 2018 году истребитель Су-57 получил опыт ведения реальных боевых действий в Сирии и подтвердил заявленные высокие характеристики.
В августе 2019 года на авиасалоне МАКС был представлен Су-57Э – экспортный вариант Су-57.
В июне 2019 года было подписано соглашение между компанией "Сухой" и Минобороны на поставку 76 истребителей пятого поколения. Производство Су-57 запущено на Авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Первый серийный самолет должен поступить в Вооруженные силы до конца 2019 года.
Летно-технические характеристики:
Экипаж – 1 человек
Размер крыла – 14 метров
Длина самолета – 19,7 метров
Высота самолета – 4,8 метров
Площадь крыла – 82 квадратных метра
Масса пустого самолета – 18500 килограмм
Масса нормальная взлетная – 30610 килограмм
Масса максимальная взлетная – 3700 килограмм
Масса топлива – 11100 килограмм
Максимальная скорость – 2600 километр/час
Практическая дальность на дозвуковой скорости – 5500 километров
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников