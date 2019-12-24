Истребитель пятого поколения Су-57: летно-технические характеристики

Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57. Архивное фото

Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57

Разработка самолета стартовала в начале 2000-х годов. Минобороны поставило перед ОКБ Сухого задачу создать многоцелевой боевой самолет нового поколения. Проект получил название "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации" (ПАК ФА) и заводской шифр Т-50. В августе 2017 года командование ВКС присвоило машине обозначение Су-5 7.

Первый проект и макет будущего самолета были готовы в 2004 году.

Первый летный экземпляр Т-50-1 (название опытного образца Су-57) поднялся в воздух 29 января 2010 года с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. На опытном истребителе были установлены двигатели АЛ-41Ф1. Этот турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги стал результатом 14-летней работы Уфимского моторостроительного производственного объединения.

В декабре 2017 года опытная модель Т-50-2 совершила первый полет на двигателях второго этапа под условным названием "изделие 30", которыми будут укомплектовываться серийные Су-57. Именно этот двигатель обеспечивает выполнение технического задания Минобороны. "Изделие 30" является полностью новым двигателем, а не модернизацией предыдущих. Головным предприятием по его разработке стало ОКБ им. А.М. Люльки.

Разработчиком радиоэлектронной системы Су-57 является Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова. Многофункциональная радиоэлектронная система с активными фазированными антенными решетками (АФАР) дополняется оптико-электронной локационной системой, которая позволяет обнаруживать в передней полусфере воздушные цели с низкой эффективной площадью рассеяния. Таким образом, Су-57 может отслеживать и поражать цели по всем направлениям.

Система "электронного пилота" оказывает летчику всестороннюю информационную поддержку, в режиме реального времени производя большое количество вычислений на современных многопроцессорных системах. Полагаясь в критических ситуациях на гипотезный анализ системы, обрабатывающей всю входящую информацию, пилот может более качественно сосредоточиться на тактических задачах.

Ключевая особенность Су-57 – сочетание функций ударного самолета и истребителя. Это отражено и в системах вооружений. Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.

Другой существенной особенностью истребителя Су-57 является его малозаметность. Снижение заметности в радиодиапазоне обеспечиваются как формой, поглощающими и отражающими радиоволны материалами в конструкции и покрытии планера самолета, так и средствами РЭБ.

Кроме того, для снижения радиозаметности часть вооружения размещена во внутренних отсеках самолета. Благодаря этим мерам отражаемый сигнал значительно ослабляется и направляется в сторону от источника. В результате РЛС противника не получает информацию о пространственном положении и скорости самолета.

Снижение заметности в видимом диапазоне обеспечивается камуфляжной окраской планера. Маскировочная окраска может быть защитной (сливающейся с фоном) и деформирующей (искажающей зрительное восприятие формы самолета).

В 2018 году истребитель Су-57 получил опыт ведения реальных боевых действий в Сирии и подтвердил заявленные высокие характеристики.

В июне 2019 года было подписано соглашение между компанией "Сухой" и Минобороны на поставку 76 истребителей пятого поколения. Производство Су-57 запущено на Авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Первый серийный самолет должен поступить в Вооруженные силы до конца 2019 года.

Летно-технические характеристики:

Экипаж – 1 человек

Размер крыла – 14 метров

Длина самолета – 19,7 метров

Высота самолета – 4,8 метров

Площадь крыла – 82 квадратных метра

Масса пустого самолета – 18500 килограмм

Масса нормальная взлетная – 30610 килограмм

Масса максимальная взлетная – 3700 килограмм

Масса топлива – 11100 килограмм

Максимальная скорость – 2600 километр/час

Практическая дальность на дозвуковой скорости – 5500 километров