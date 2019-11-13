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РИА Новости

Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае

11:49 13.11.2019 (обновлено: 12:09 13.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
"Мы делаем все возможное, чтобы оправдать внимание партнеров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий. Этот год не стал исключением: представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М", - сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба.
Су-57Э - экспортный вариант Су-57. Его мировая премьера состоялась в августе этого года на авиасалоне МАКС.
Фото первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 для ВКС РФ. 8 ноября 2019
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Михеев добавил, что помимо авиации в ОАЭ компания презентует новую РЛС "Сула" для наблюдения за космическими объектами.
В пресс-службе спецэкспортера сообщили, что повышенного внимания со стороны иностранных делегаций традиционно ожидают зенитные ракетные системы большой дальности С-400, зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Викинг", вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, "Ансат", самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32, а также проверенные в реальных условиях высокоточные авиационные средства поражения. Корпорация "Иркут" привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130.
Российский истребитель пятого поколения Су-57
31 октября, 03:43
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Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае. Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции. На ней свою продукцию представят восемь ведущих холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей", "Швабе".
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами. Первый серийный самолет должен быть поставлен в ВКС России до конца этого года.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
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Ми-35МАлександр МихеевДубай (эмират)Холдинг ШвабеПанцирь-С1МиГ-35Иркут (корпорация)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"МоскваРоссияБезопасностьСу-57Рособоронэкспорт
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