Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов.
"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Текст выступления опубликован в газете "Красная звезда".
В феврале 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил журналистам, что два истребителя Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии. Летом того же года член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности, депутат Владимир Гутенев, сообщил, что в Сирии прошли тестирование четыре Су-57. В конце 2018 года Минобороны впервые опубликовало видео полета Су-57 в воздушном пространстве этой страны.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее Минобороны заказало 76 истребителей. Первый серийный самолет должен поступить в вооруженные силы до конца 2019 года.
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