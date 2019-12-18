Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-18T00:30+0300
https://ria.ru/20191218/1562509850.html
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/44/1558384401_0:31:1404:821_1036x0_80_0_0_2bfb2c9bd8294d8b32699d606644dd6e.jpg
РИА Новости

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

00:30 18.12.2019
1036
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов.

"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Текст выступления опубликован в газете "Красная звезда".

В феврале 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил журналистам, что два истребителя Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии. Летом того же года член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности, депутат Владимир Гутенев, сообщил, что в Сирии прошли тестирование четыре Су-57. В конце 2018 года Минобороны впервые опубликовало видео полета Су-57 в воздушном пространстве этой страны.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее Минобороны заказало 76 истребителей. Первый серийный самолет должен поступить в вооруженные силы до конца 2019 года.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
14 ноября, 18:21Сказано в эфире
"Не в их пользу". Авиаэксперт объяснил, почему США завидуют РФ из-за Су-57Китайские СМИ отметили, что по параметрам российский истребитель Су-57 заслуженно обошел американские аналоги. Почему в этой связи США могут "лопнуть от зависти", объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
3411010
Обсудить 1
Новое оружие РоссииСу-57СирияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
"Пересветы" начали прикрывать передвижные ракетные комплексы
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Для ракетного комплекса "Кинжал" расширят аэродромную сеть
Северный морской путь
Генштаб: нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути нет
Патрульный катер Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
СМИ: российские пограничники задержали пять японских судов
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США поздно мешать строительству "Северного потока — 2", заявил эксперт
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Телеканалы выдвинули ультиматум операторам о вещании в интернете
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Российскую группировку в Сирии не станут увеличивать
Испытания новейшей боевой машины Деривация попали на видео
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"
Строительство газопровода Северный поток-2
В Совфеде назвали запуск "Северного потока — 2" ответом на санкции США
Военнослужащие
Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для масштабной войны
Военнослужащие Вооруженных сил России
Российские войска переоснастили более 30 частей и соединений за год
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке мест на "Союзе"
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
В Праге состоялась манифестация за отставку премьера Бабиша
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
00:30Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Лента новостейМолния