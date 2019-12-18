Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Текст выступления опубликован в газете " Красная звезда ".

В феврале 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил журналистам, что два истребителя Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии. Летом того же года член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности, депутат Владимир Гутенев, сообщил, что в Сирии прошли тестирование четыре Су-57. В конце 2018 года Минобороны впервые опубликовало видео полета Су-57 в воздушном пространстве этой страны.