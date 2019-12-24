В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву оборудовать гражданское оружие специальными "маячками", позволяющими полицейским следить за его перемещением.
Как пишет Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), с развитием цифровых технологий у государства появляются новые возможности по повышению качества слежения за оборотом и перемещением оружия для поддержания общественной безопасности.
"Прошу вас рассмотреть возможность оборудования продаваемого на территории Российской Федерации гражданского оружия специальными цифровыми- или радио- маячками, которые помогут сотрудникам правопорядка в режиме реального времени следить за перемещением оружия их владельцами и в случае необходимости принимать превентивные меры по пресечению вероятных преступлений, связанных с несанкционированным использованием оружия", - говорится в письме депутата из Ленобласти на имя министра.
Петров считает, что оборудовать "метками слежения" можно модели оружия, произведенные на базе боевого или имеющего повышенную мощность и дальность ведения огня. Он полагает, что спортивные, мелкокалиберные или декоративные модели оружия оборудовать такими маячками смысла нет.
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