В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки

"Прошу вас рассмотреть возможность оборудования продаваемого на территории Российской Федерации гражданского оружия специальными цифровыми- или радио- маячками, которые помогут сотрудникам правопорядка в режиме реального времени следить за перемещением оружия их владельцами и в случае необходимости принимать превентивные меры по пресечению вероятных преступлений, связанных с несанкционированным использованием оружия", - говорится в письме депутата из Ленобласти на имя министра.