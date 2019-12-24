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2019-12-24T11:42+0300
https://ria.ru/20191224/1562751616.html
Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
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РИА Новости

Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным

05:07 24.12.2019 (обновлено: 11:42 24.12.2019)
106624
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной встрече с Владимиром Путиным.
Ранее Столтенберг рассказал, что был бы готов встретиться с президентом России, если этому будут способствовать обстоятельства.

"Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости", — считает член Совфеда.

По его мнению, генсек НАТО хочет использовать встречу с российским лидером ради "тактического маневра".
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5 декабря, 08:00
"Мы можем поладить". НАТО планирует отказаться от "российской угрозы"
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Обсудить 12
НАТОАлексей ПушковВладимир ПутинЙенс СтолтенбергРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Путину, конечно, виднее стоит или нет встречаться, но генсек НАТО это просто видимый главарь банды агрессоров ... его статус только с Зеленским общаться, а встречу с Путиным надо заслужить реально
24 декабря, 06:59
Даша Рудник
7540002
С этим скользким и плутоватым типом разговор может быть только по одной теме: разгон и ликвидация НАТО. А для этого достаточно и уровня С.К. Шойгу.
24 декабря, 07:59
Евстафий Погорелый
6320011
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