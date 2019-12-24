Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной встрече с Владимиром Путиным.
Ранее Столтенберг рассказал, что был бы готов встретиться с президентом России, если этому будут способствовать обстоятельства.
"Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости", — считает член Совфеда.
По его мнению, генсек НАТО хочет использовать встречу с российским лидером ради "тактического маневра".