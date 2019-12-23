Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что был бы готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если этому будут способствовать обстоятельства.
"Если сложатся условия, то я бы провел встречу с президентом Путиным", - заявил Столтенберг немецкому агентству DPA, не уточнив, какие условия он имеет в виду.
Агентство обращает внимание, что президент США Дональд Трамп во время недавнего саммита НАТО в Брюсселе заявил, что не видит проблемы в том, чтобы Столтенберг вел переговоры с РФ.
"Россия наш крупнейший сосед, и так это и останется", - добавил генсек.
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