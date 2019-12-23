Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным

"Если сложатся условия, то я бы провел встречу с президентом Путиным", - заявил Столтенберг немецкому агентству DPA, не уточнив, какие условия он имеет в виду.

Агентство обращает внимание, что президент США Дональд Трамп во время недавнего саммита НАТО в Брюсселе заявил, что не видит проблемы в том, чтобы Столтенберг вел переговоры с РФ.