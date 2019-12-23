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2019-12-23T12:24+0300
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Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным
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РИА Новости

Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным

12:24 23.12.2019
12604
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что был бы готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если этому будут способствовать обстоятельства.
"Если сложатся условия, то я бы провел встречу с президентом Путиным", - заявил Столтенберг немецкому агентству DPA, не уточнив, какие условия он имеет в виду.
Агентство обращает внимание, что президент США Дональд Трамп во время недавнего саммита НАТО в Брюсселе заявил, что не видит проблемы в том, чтобы Столтенберг вел переговоры с РФ.
"Россия наш крупнейший сосед, и так это и останется", - добавил генсек.
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18 декабря, 00:18
В Минобороны назвали приоритеты в диалоге России с НАТО
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Обсудить 12
НАТОВладимир ПутинЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Популярные комментарии
Cреди клоунов всего мира пошло поветрие - искать встречи с Путиным ради поднятия собственной самооценки. Зачем та встреча попугаю-столтенбергу, который ничего не решает - понятно. А Путину зачем? Уровень максимум третьеразрядного чиновника МИД.
23 декабря, 12:28
iibrovkin
2940001
Еще и условия ставит Путину. Даже не смешно. "Обстоятельство" только одно. Попиариться.
23 декабря, 12:31
elya.velichutina
1820000
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