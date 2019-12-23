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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-23T19:42+0300
https://ria.ru/20191223/1562744316.html
Глава Мордовии вручил ключи от школьных автобусов и скорой помощи
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РИА Новости

Глава Мордовии вручил ключи от школьных автобусов и скорой помощи

19:42 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 апреля 2017
Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 апреля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в церемонии передачи ключей от школьных автобусов, автомобилей для организаций дополнительного образования и машин скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы собрались на центральной площади Саранска, чтобы выполнить сразу несколько приятных миссий. Эти церемонии стали для нас уже доброй традицией. За последние 5 лет в республику поступило 180 школьных автобусов и более 80 машин скорой помощи. В рамках национального проекта "Образование" в этом году Мордовия получила еще 38 единиц транспорта. Эта новая, современная техника российского производства поступит в школы Саранска и 18 районов республики, а также в учреждения дополнительного образования детей", - заявил глава республики.
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По его словам, общая стоимость полученных автобусов и машин составляет более 77 миллионов рублей.
"Ежедневно у нас перевозится более 4200 школьников. Причем их число ежегодно растет. Отмечу, что поставленные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, соответствуют всем требованиям к перевозке детей. В результате мы серьезно укрепим имеющиеся и откроем еще 7 новых школьных маршрутов. А главное – дети будут ездить за знаниями с комфортом и в безопасности", - добавил Волков.
Он отметил, что в рамках нацпроекта "Образование" средства направляются также на развитие системы допобразования. "Сегодня мы вручаем ключи от первого в республике мобильного детского технопарка, который будет работать в наших районах. Стоимость этой передвижной лаборатории почти 17 миллионов рублей. Этот комплекс позволит детям из сельской местности осваивать лазерные и компьютерные технологии, основы виртуальной реальности, 3D-моделирования, робототехники и других инженерных направлений", - сказал глава Мордовии.
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Он подчеркнул, что главная задача республиканских властей – создать равные условия для получения образования всех детей, независимо от места жительства, материального положения семьи, здоровья и любых других возможностей ребенка.
"Особое внимание мы всегда уделяли укреплению первичного звена здравоохранения и службы скорой медицинской помощи. За последние годы удалось значительно обновить парк санитарного автотранспорта. Это позволило улучшить качество оказания экстренной помощи, сократить время ее ожидания, увеличить радиус обслуживания. В этом году Мордовия получила еще 16 новых машин скорой помощи. Техника поступит на станцию скорой помощи в Саранске, в детскую республиканскую больницу и медучреждения девяти районов республики", - сказал глава Мордовии.
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