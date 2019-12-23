Глава Мордовии вручил ключи от школьных автобусов и скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в церемонии передачи ключей от школьных автобусов, автомобилей для организаций дополнительного образования и машин скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба правительства региона

"Мы собрались на центральной площади Саранска, чтобы выполнить сразу несколько приятных миссий. Эти церемонии стали для нас уже доброй традицией. За последние 5 лет в республику поступило 180 школьных автобусов и более 80 машин скорой помощи. В рамках национального проекта "Образование" в этом году Мордовия получила еще 38 единиц транспорта. Эта новая, современная техника российского производства поступит в школы Саранска и 18 районов республики, а также в учреждения дополнительного образования детей", - заявил глава республики.

По его словам, общая стоимость полученных автобусов и машин составляет более 77 миллионов рублей.

"Ежедневно у нас перевозится более 4200 школьников. Причем их число ежегодно растет. Отмечу, что поставленные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, соответствуют всем требованиям к перевозке детей. В результате мы серьезно укрепим имеющиеся и откроем еще 7 новых школьных маршрутов. А главное – дети будут ездить за знаниями с комфортом и в безопасности", - добавил Волков.

Он отметил, что в рамках нацпроекта "Образование" средства направляются также на развитие системы допобразования. "Сегодня мы вручаем ключи от первого в республике мобильного детского технопарка, который будет работать в наших районах. Стоимость этой передвижной лаборатории почти 17 миллионов рублей. Этот комплекс позволит детям из сельской местности осваивать лазерные и компьютерные технологии, основы виртуальной реальности, 3D-моделирования, робототехники и других инженерных направлений", - сказал глава Мордовии

Он подчеркнул, что главная задача республиканских властей – создать равные условия для получения образования всех детей, независимо от места жительства, материального положения семьи, здоровья и любых других возможностей ребенка.