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2019-12-23T18:09+0300
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Эрдоган призвал обсудить пользу и вред конвенции Монтре по Босфору
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РИА Новости

Эрдоган призвал обсудить пользу и вред конвенции Монтре по Босфору

18:09 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал оценить, какую пользу и вред принесла его стране конвенция Монтрё о проходе судов через пролив Босфор на фоне планов приступить к строительству канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем.
Конвенция Монтрё определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
"Мы построим канал "Стамбул". Но кое-кто говорит, что мы этого не сделаем ... Но вы забыли случай с танкером "Independent" (румынский танкер, который в 1979 году столкнулся с греческим сухогрузом в Босфоре). Когда он 7-8 месяцев горел, вы спрашивали, почему так вышло? Вы не замечаете, как временами танкеры наезжают на виллы на берегах Босфора? Что Турция имеет от соглашения Монтрё – что она выиграла, что потеряла?", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
Ранее Эрдоган заявил о намерении провести тендер на строительство канала "Стамбул", который, по его мнению, "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре". Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступает против этого проекта и призывает провести референдум.
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Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.
Предполагается, что новый канал пройдет к западу от Стамбула по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу, он сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры весом до 300 тысяч тонн.
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БосфорТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганМонтреВ мире
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