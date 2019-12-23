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Медиавойны
2019-12-23T19:29+0300
https://ria.ru/20191223/1562739221.html
Эстонский премьер заявил, что не знает про скандал со Sputnik
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РИА Новости

Эстонский премьер заявил, что не знает про скандал со Sputnik

18:01 23.12.2019 (обновлено: 19:29 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эстонский премьер Юри Ратас заявил, что не знает про скандал с агентством Sputnik Эстония в его стране.
В интервью местному изданию на вопрос о том, что он думает о ситуации вокруг агентства, глава правительства сказал: "А что за скандал?", сообщает Sputnik Эстония.
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"Я думаю то, что уже неоднократно озвучивал. Мы не сотрудничаем с агентством Sputnik", — заявил премьер в ответ на уточнение о замороженных банковских счетах редакции, прекращении договора об аренде и давлении на сотрудников.
Также на вопрос, боится ли Эстония агентства Sputnik, Ратас ответил, что бояться нечего.

"Эстония — самостоятельная демократическая страна. Чего нам бояться? Эстония — мирное государство, у нас есть превосходные союзники, нам нечего бояться! Мы должны смотреть в будущее и уверенно стоять за жителей Эстонии!" — сказал премьер-министр.

На минувшей неделе МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от департамента полиции и погранохраны письма с угрозами возбудить уголовные дела против них в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
Эдгар Сависаар
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил в своей программе "Вести недели" на "России 1", что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, он может вызвать цепную реакцию по всей Европе.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияЮри РатасSputnik ЭстонияЭстонияРоссия
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