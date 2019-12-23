Эстонский премьер заявил, что не знает про скандал со Sputnik

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эстонский премьер Эстонский премьер Юри Ратас заявил, что не знает про скандал с агентством Sputnik Эстония в его стране.

В интервью местному изданию на вопрос о том, что он думает о ситуации вокруг агентства, глава правительства сказал: "А что за скандал?", сообщает Sputnik Эстония

"Я думаю то, что уже неоднократно озвучивал. Мы не сотрудничаем с агентством Sputnik", — заявил премьер в ответ на уточнение о замороженных банковских счетах редакции, прекращении договора об аренде и давлении на сотрудников.

Также на вопрос, боится ли Эстония агентства Sputnik, Ратас ответил, что бояться нечего.

"Эстония — самостоятельная демократическая страна. Чего нам бояться? Эстония — мирное государство, у нас есть превосходные союзники, нам нечего бояться! Мы должны смотреть в будущее и уверенно стоять за жителей Эстонии!" — сказал премьер-министр.

На минувшей неделе МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от департамента полиции и погранохраны письма с угрозами возбудить уголовные дела против них в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.