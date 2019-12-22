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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-22T15:13+0300
https://ria.ru/20191222/1562692288.html
Киселев назвал угрозы в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом
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РИА Новости

Киселев назвал угрозы в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом

13:27 22.12.2019 (обновлено: 15:13 22.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости. Угрозы в адрес Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в своей программе "Вести Недели" на "России 1".

"Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", — сказал он.

Киселев обратил внимание, что Таллин предпринял действия против сотрудников российского СМИ под предлогом санкций Евросоюза, введенных лично против него еще в 2014 году. По мнению журналиста, нельзя трактовать персональные санкции шире, чем они есть.
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"Но, поведя себя, честно говоря, убого, эстонцы решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг, как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом", — объяснил он, добавив, что подобным образом из всех стран ЕС санкции трактует только Эстония.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" подчеркнул, что у него нет личных банковских счетов в Европе.

Угрозы журналистам

В среду пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.
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Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.
Угрозы журналистам прокомментировал и Владимир Путин во время пресс-конференции. Он заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников Sputnik.

Как Sputnik Эстония выживают из страны

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. В агентстве работают 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии порядка 30 тысяч евро в качестве налогов.
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Как рассказывала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством. В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияДмитрий КиселевВ мире
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