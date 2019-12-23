В Крыму ожидают максимальный эффект от запуска поездов к лету

"Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту положительно отразится на всех сферах жизни Республики Крым. Конечно, максимальный эффект от запуска поездов мы увидим ближе к летнему периоду, когда к нам поедет основной поток отдыхающих и будет запущено грузовое сообщение. Пока на волне новизны этого направления к нам, разумеется, поедут люди на новогодние праздники, школьные каникулы, но, повторюсь, наибольший эффект стоит ждать летом", - сказал Гоцанюк.