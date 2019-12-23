В Крыму ожидают максимальный эффект от запуска поездов к лету

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Крым увидит ближе к летнему периоду максимальный эффект от запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив, заявил РИА Новости глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
"Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту положительно отразится на всех сферах жизни Республики Крым. Конечно, максимальный эффект от запуска поездов мы увидим ближе к летнему периоду, когда к нам поедет основной поток отдыхающих и будет запущено грузовое сообщение. Пока на волне новизны этого направления к нам, разумеется, поедут люди на новогодние праздники, школьные каникулы, но, повторюсь, наибольший эффект стоит ждать летом", - сказал Гоцанюк.
По его словам, именно к лету будет увеличено количество пар поездов.
"Безусловно, проводится большая работа по субсидированию авиаперевозок в Крым, но поезд в этом смысле все равно будет более доступен для граждан. Также ожидаем положительного эффекта для наполнения бюджета. Ведь увеличение числа отдыхающих напрямую скажется и на заполняемости объектов курортной инфраструктуры", - сказал премьер.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.