Путин поручит поддержать вузы Минобрнауки, готовящие кадры для АПК

"Я думаю, что вы правы абсолютно. Подход правильный, ведь эти меры господдержки выдаются не ведомствам, а отрасли. Поэтому если вуз относится к другому ведомству, а готовят кадры для отрасли, то тогда, конечно, было бы логично и эти меры поддержки распространить на соответствующие факультеты, кафедры, которые готовят кадры для сельхозпроизводства, для АПК. Обязательно такое поручение дам", - сказал Путин.