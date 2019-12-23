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Путин поручит поддержать вузы Минобрнауки, готовящие кадры для АПК
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РИА Новости

Путин поручит поддержать вузы Минобрнауки, готовящие кадры для АПК

16:56 23.12.2019 (обновлено: 17:09 23.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение правительству проработать вопрос о предоставлении мер поддержки студентам вузов Минобрнауки, если они готовят кадры для агропромышленного комплекса (АПК).
На встрече президента с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий ему рассказали, что в рамках программы развития сельских территорий для организаций, осуществляющих на них деятельность, предусмотрено возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам с работниками, которые обучаются в подведомственных Минсельхозу вузах.
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Кроме того, предусмотрено возмещение затрат на проживание и оплату труда для студентов, которые обучаются в вузах, подведомственных Минсельхозу. Президента попросили поручить правительству поддержать вузы, которые готовят кадры для АПК, но находятся в ведомстве Минобрнауки.
"Я думаю, что вы правы абсолютно. Подход правильный, ведь эти меры господдержки выдаются не ведомствам, а отрасли. Поэтому если вуз относится к другому ведомству, а готовят кадры для отрасли, то тогда, конечно, было бы логично и эти меры поддержки распространить на соответствующие факультеты, кафедры, которые готовят кадры для сельхозпроизводства, для АПК. Обязательно такое поручение дам", - сказал Путин.
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