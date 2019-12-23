Катар использовал опыт России для обеспечения безопасности клубного ЧМ

ДОХА, 23 дек - РИА Новости. Полиция Полиция Катара использовала опыт России на чемпионате мира по футболу 2018 года для обеспечения безопасности клубного чемпионата мира по футболу, который завершился в минувшую субботу, сообщил Катарскому агентству новостей QNA представитель сил внутренней безопасности Lekhwiya Али Сальман аль-Моханнади.

« "Все меры, принятые для обеспечения безопасности турнира, были идентичными или похожими на многие меры, принятые во время ЧМ-2018 в России", - сказал аль-Моханнади.

По его словам, связанные с безопасностью вопросы были хорошо проработаны перед турниром, сотрудники сил безопасности проходили тренировки за три месяца до начала соревнований, полиция Катара планирует повторять эти тренировки перед организацией крупных спортивных соревнований в будущем, чтобы как следует обеспечить безопасность во время ЧМ-2022.

Он рассказал, что созданный перед проведением клубного чемпионата международный центр полицейской координации задействовал представителей полиции стран, чьи команды участвовали в чемпионате, они были прикреплены к центру и действовали сообща с катарскими полицейскими.

Представитель подразделения по работе со взрывчатыми веществами майор Юсиф аль-Хамад отметил, что досмотр посетителей стадионов и фан-зон велся с помощью нескольких устройств: кроме рамок сумки отдельно проверяли с помощью металлодетекторов, а после этого обыскивали вручную.