Рейтинг@Mail.ru
Катар использовал опыт России для обеспечения безопасности клубного ЧМ - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи
Футбол
 
14:16 23.12.2019 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

Катар использовал опыт России для обеспечения безопасности клубного ЧМ

© KARIM JAAFARТрофей клубного чемпионата мира по футболу
Трофей клубного чемпионата мира по футболу
© KARIM JAAFAR
Читать в
МАКСДзен
ДОХА, 23 дек - РИА Новости. Полиция Катара использовала опыт России на чемпионате мира по футболу 2018 года для обеспечения безопасности клубного чемпионата мира по футболу, который завершился в минувшую субботу, сообщил Катарскому агентству новостей QNA представитель сил внутренней безопасности Lekhwiya Али Сальман аль-Моханнади.
«

"Все меры, принятые для обеспечения безопасности турнира, были идентичными или похожими на многие меры, принятые во время ЧМ-2018 в России", - сказал аль-Моханнади.

По его словам, связанные с безопасностью вопросы были хорошо проработаны перед турниром, сотрудники сил безопасности проходили тренировки за три месяца до начала соревнований, полиция Катара планирует повторять эти тренировки перед организацией крупных спортивных соревнований в будущем, чтобы как следует обеспечить безопасность во время ЧМ-2022.
Футболисты Ливерпуля радуются победе на клубном чемпионате мира
"Ливерпуль" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира
21 декабря 2019, 23:09
Он рассказал, что созданный перед проведением клубного чемпионата международный центр полицейской координации задействовал представителей полиции стран, чьи команды участвовали в чемпионате, они были прикреплены к центру и действовали сообща с катарскими полицейскими.
Представитель подразделения по работе со взрывчатыми веществами майор Юсиф аль-Хамад отметил, что досмотр посетителей стадионов и фан-зон велся с помощью нескольких устройств: кроме рамок сумки отдельно проверяли с помощью металлодетекторов, а после этого обыскивали вручную.
«
"Для проверок мы использовали устройства самых последних моделей, они были протестированы перед турниром на работу в сложных климатических условиях", - сказал аль-Хамад.
 
ФутболКатарРоссияЧемпионат мира по футболу 2018
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    15.05 19:00
    Ак Барс
    Локомотив
  • Хоккей
    1-й период
    Финляндия
    Германия
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Канада
    Швеция
    1
    0
  • Теннис
    15.05 20:00
    Я. Синнер
    Д. Медведев
  • Хоккей
    15.05 21:20
    США
    Швейцария
  • Футбол
    15.05 22:00
    Астон Вилла
    Ливерпуль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала