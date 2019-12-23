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2019-12-23T13:43+0300
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Минобрнауки поддержало отмену профстандарта для преподавателей вузов
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РИА Новости

Минобрнауки поддержало отмену профстандарта для преподавателей вузов

13:32 23.12.2019 (обновлено: 13:43 23.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях
Студенты на занятиях
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на занятиях. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ поддерживает отмену профессионального стандарта для преподавателей вузов, поскольку стандарт для профессорско-педагогического состава нуждается в проработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в интервью газете "Известия" завила, что профстандарт для преподавателей вузов в России будет отменен из-за того, что он сильно ограничивал работу сотрудников, не имеющих ученой степени.
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Как пояснили в Минобрнауки, по итогам заседания Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, прошедшего 6 декабря, Минтруду было предложено рассмотреть вопрос об отмене профстандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования".
Уточняется, что в рамках "круглого стола", проводившегося совместно Минобрнауки и Советом Федерации, "было поддержано предложение Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям в части отмены профстандарта".
Отмечается, что это решение было принято из-за необходимости "проработки вопросов разработки проектов профессиональных стандартов профессорско-педагогического состава с учетом интеграции научной и образовательной деятельности, в том числе и определения перечня необходимых профессиональных стандартов в сфере профессионального образования".
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Добавляется, что в случае отмены профстандарта образовательные организации будут руководствоваться требованиями приказа Минздравсоцразвития "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", которым они руководствуются и в настоящее время.
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