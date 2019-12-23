Минобрнауки поддержало отмену профстандарта для преподавателей вузов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ поддерживает отмену профессионального стандарта для преподавателей вузов, поскольку стандарт для профессорско-педагогического состава нуждается в проработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в интервью газете " Известия " завила, что профстандарт для преподавателей вузов в России будет отменен из-за того, что он сильно ограничивал работу сотрудников, не имеющих ученой степени.

Как пояснили в Минобрнауки, по итогам заседания Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, прошедшего 6 декабря, Минтруду было предложено рассмотреть вопрос об отмене профстандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования".

Уточняется, что в рамках "круглого стола", проводившегося совместно Минобрнауки и Советом Федерации, "было поддержано предложение Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям в части отмены профстандарта".

Отмечается, что это решение было принято из-за необходимости "проработки вопросов разработки проектов профессиональных стандартов профессорско-педагогического состава с учетом интеграции научной и образовательной деятельности, в том числе и определения перечня необходимых профессиональных стандартов в сфере профессионального образования".