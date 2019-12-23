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В Москве ряд объектов проверят из-за угроз минирования
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РИА Новости

В Москве ряд объектов проверят из-за угроз минирования

13:31 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Храм Христа Спасителя, пять вокзалов и еще шесть объектов в Москве проверяют специалисты после поступивших угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили об эвакуации 15 районных судов из-за угрозы взрыва.
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"Анонимные угрозы получили Храм Христа Спасителя, одна школа, пять вокзалов, два детских сада, одна ГКБ и два других объекта с массовым пребыванием людей", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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