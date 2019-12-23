В Москве ряд объектов проверят из-за угроз минирования

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Храм Христа Спасителя, пять вокзалов и еще шесть объектов в Москве проверяют специалисты после поступивших угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили об эвакуации 15 районных судов из-за угрозы взрыва.
20 декабря, 19:17В Москве прошла эвакуация Шуваловского корпуса МГУ
"Анонимные угрозы получили Храм Христа Спасителя, одна школа, пять вокзалов, два детских сада, одна ГКБ и два других объекта с массовым пребыванием людей", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.