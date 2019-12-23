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2019-12-23T12:28+0300
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Медведев поздравил Круса с избранием на пост премьера Кубы
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РИА Новости

Медведев поздравил Круса с избранием на пост премьера Кубы

12:28 23.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Мануэля Марреро Круса с избранием на пост главы кабинета министров Кубы и подтвердил готовность к наращиванию сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба российского правительства.
Премьер-министр РФ также отметил, что Россию и Кубу связывают дружественные отношения, динамично развивается сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также реализуются важные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре.
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"Хотел бы подтвердить готовность к активной работе по правительственной линии в целях наращивания всего комплекса двустороннего взаимодействия, продвижения новых перспективных инициатив в различных областях", - приводятся в телеграмме слова Медведева.
Российский премьер также поздравил коллегу с Рождеством, наступающим Новым годом, а также национальным праздником Кубы – Днем освобождения.
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Ранее стало известно, что национальная ассамблея народной власти Кубы (парламент) утвердила назначение премьер-министром страны Круса, до сих пор возглавлявшего министерство туризма республики. По словам президента, назначение было связано с успехами нового премьера на посту министра туризма, который он занимал с 2004 года.
Новая конституция на Кубе ввела посты президента и премьер-министра, ограничила пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признала право частной собственности. За проект нового основного закона в конце февраля проголосовали более 73% избирателей.
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