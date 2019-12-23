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Культура
2019-12-23T12:24+0300
https://ria.ru/20191223/1562717500.html
Директор Третьяковки рассказала, как за год пополнились фонды музея
https://cdn21.img.ria.ru/images/156022/98/1560229827_0:113:3072:1840_1036x0_80_0_0_e493f4fdb775bd0822745bab6d34117d.jpg
РИА Новости

Директор Третьяковки рассказала, как за год пополнились фонды музея

12:24 23.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота современного художника, переданная в дар Третьяковской галерее.
Работа современного художника, переданная в дар Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Третьяковская галерея пополнила музейную коллекцию более чем на 900 предметов в 2019 году, сообщила на встрече с журналистами в понедельник гендиректор музея Зельфира Трегулова.
По ее словам, в этом году в собрание Третьяковской галереи поступило несколько "замечательных даров и коллекций". Согласно данным, представленным на презентации, 795 музейных предметов в 2019 году было пожертвовано, а 51 музейный предмет был закуплен.

"Важнейшей является третья цифра: в конце этого года мы получили в дар от фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина около ста произведений актуального искусства современных художников. Для нас это невероятно важно", - сказала гендиректор музея.

Трегулова добавила, что помимо этих ста произведений будет подарено еще несколько важных работ современных художников, что позволит весной 2020 года открыть выставку, где представят эту коллекцию.
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КультураНовости культурыВыставкиЗельфира ТрегуловаТретьяковская галерея
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