Директор Третьяковки рассказала, как за год пополнились фонды музея

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Третьяковская галерея пополнила музейную коллекцию более чем на 900 предметов в 2019 году, сообщила на встрече с журналистами в понедельник гендиректор музея Зельфира Трегулова.

По ее словам, в этом году в собрание Третьяковской галереи поступило несколько "замечательных даров и коллекций". Согласно данным, представленным на презентации, 795 музейных предметов в 2019 году было пожертвовано, а 51 музейный предмет был закуплен.

"Важнейшей является третья цифра: в конце этого года мы получили в дар от фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина около ста произведений актуального искусства современных художников. Для нас это невероятно важно", - сказала гендиректор музея.