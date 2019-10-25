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РИА Новости
Культура

Третьяковка получила в дар сто работ современных российских художников

17:22 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПередача в дар Третьяковской галерее работ современных художников
Передача в дар Третьяковской галерее работ современных художников
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Коллекцию из ста произведений современных российских художников, а так же денежное пожертвование передал в пятницу Третьяковской галерее Фонд коллекционеров Владимира Смирнова и Константина Сорокина, выставка подаренных работ пройдет в апреле 2020 года в Новой Третьяковке, сообщила в пятницу гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Это настоящий прорыв для Третьяковской галереи и собирателей современного искусства. Мы пригласили вас сегодня, чтобы рассказать о том масштабном даре, который Третьяковская галерея получает от коллекционеров Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Это коллекция из 100 произведений молодых художников - тех, кто уже широко известен на российской и международной арене, и тех, кто только начинает активно выставляться и в Москве, и за рубежом", - сказала Трегулова на церемонии передачи подаренной коллекции музею.
Она отметила, что галерея также получила денежное пожертвование, на которое Третьяковка будет самостоятельно покупать современные произведения.
По словам пресс-службы, масштабная выставка, основанная на коллекции Владимира Смирнова и Константина Сорокина, пройдет в апреле 2020 года в Новой Третьяковке
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота современного художника, переданная в дар Третьяковской галерее.
Работа современного художника, переданная в дар Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Работа современного художника, переданная в дар Третьяковской галерее.
Передаваемая в дар коллекция включает произведения Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Алекса Булдакова, Аслана Гайсумова, Александры Галкиной, арт-группировки "ЗИП", Алисы Йоффе, Жанны Кадыровой, Алексея Каллимы, Полины Канис, Таисии Коротковой, Кирилла Кто, Андрея Кузькина, Влада Кулькова, Владимира Логутова, группы МишМаш, Романа Мокрова, Mиши Most, Семена Мотолянца, Александры Паперно, Александра Повзнера, Владимира Потапова, Тимофея Ради, Сергея Сапожникова, Хаима Сокола, Ростана Тавасиева, Давида Тер-Оганьяна, Леонида Цхэ, Ольги Чернышевой, Валерия Чтака, Светланы Шуваевой.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАлиса Йоффе на церемонии передачи в дар Третьяковской галерее работ современных художников на Крымском валу в Москве.
Алиса Йоффе на церемонии передачи в дар Третьяковской галерее работ современных художников на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Алиса Йоффе на церемонии передачи в дар Третьяковской галерее работ современных художников на Крымском валу в Москве.
Коллекция включает произведения живописи и графики, фотографии и видеоработы, объекты и инсталляции художников разных направлений. Основа коллекции — работы молодых, но уже состоявшихся авторов, которые начали свой путь в 2000-х годах.
Трегулова отметила, что включение подаренных произведений в собрание Третьяковской галереи позволит представить творчество современных российских художников в рамках постоянной экспозиции XX–XXI веков на Крымском Валу.
Также Смирнов и Сорокин передали Третьяковской галерее архив, в котором нашли отражение многие важные события в российском искусстве последних 15 лет.
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