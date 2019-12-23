Лавров: если США примут предложение продлить СНВ-3, выиграет весь мир

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Если Если США примут предложение РФ о безоговорочном продлении СНВ-3 , выиграет весь мир, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.

"Если наше предложение о безусловном продлении договора (СНВ-3 - ред.) американцы примут, то, мы считаем, выиграет только все мировое сообщество, потому что договор будет продлен. Мы не допустим ситуации, когда не останется ни одного инструмента, регулирующего сферу стратегической стабильности", - сказал Лавров.

По его словам, параллельно с продлением договора "можно продолжать дискуссии о том, как он конкретно реализуется".

"Американцы могут, не находясь в положении цейтнота, продвигать свои многосторонние инициативы, которые хотелось бы увидеть на бумаге в конкретных формулировках. Пока этого нет", - отметил глава МИД РФ.