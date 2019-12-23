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Лавров: если США примут предложение продлить СНВ-3, выиграет весь мир
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РИА Новости

Лавров: если США примут предложение продлить СНВ-3, выиграет весь мир

12:17 23.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Если США примут предложение РФ о безоговорочном продлении СНВ-3, выиграет весь мир, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Рональдо Монкадой Колиндресом в Москве
22 декабря, 15:15
Лавров прокомментировал ситуацию после развала ДРСМД
"Если наше предложение о безусловном продлении договора (СНВ-3 - ред.) американцы примут, то, мы считаем, выиграет только все мировое сообщество, потому что договор будет продлен. Мы не допустим ситуации, когда не останется ни одного инструмента, регулирующего сферу стратегической стабильности", - сказал Лавров.
По его словам, параллельно с продлением договора "можно продолжать дискуссии о том, как он конкретно реализуется".
"Американцы могут, не находясь в положении цейтнота, продвигать свои многосторонние инициативы, которые хотелось бы увидеть на бумаге в конкретных формулировках. Пока этого нет", - отметил глава МИД РФ.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
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У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, заявил Лавров
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
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Договор СНВ-3Сергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны СШАСовет Федерации РФСШАВ мире
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