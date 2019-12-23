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Прокурор не исключил нового следствия по преступлениям нацистов в СССР
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РИА Новости

Прокурор не исключил нового следствия по преступлениям нацистов в СССР

11:40 23.12.2019 (обновлено: 12:39 23.12.2019)
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Новое расследование в ФРГ военных преступлений в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны не исключено, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
"Мы в настоящий момент сравниваем старые и новые данные, в том числе в отношении возможных преступников. Если это приведет к конкретной информации о, возможно, еще живущих преступниках, мы начнем предварительное расследование (по обоим делам – ред.)", - рассказал прокурор.
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
30 октября, 18:27
Ветеран призвал назвать поименно виновных в убийстве детей в Ейске
Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.
В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.
Рассекреченные документы о казни воспитанников ейского детского дома 9 октября 1942 года
7 октября, 09:55
В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ
В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.
В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели воспитанников детского дома в Ейске. В 1942 году, когда город был оккупирован немецко-фашистскими войсками, около 300 детей были зверски убиты: закопали живьем либо отравлены выхлопными газами в кузовах грузовиков. РИА Новости опубликовало три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших. В документах обозначены их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. Тридцатого октября СК России сообщил о том, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье "геноцид".
Читайте полный текст интервью>>
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Великая Отечественная война (1941-1945)ГерманияЕйскРоссияСССРОбщество
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