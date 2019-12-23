Прокурор не исключил нового следствия по преступлениям нацистов в СССР

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Новое расследование в Новое расследование в ФРГ военных преступлений в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны не исключено, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

"Мы в настоящий момент сравниваем старые и новые данные, в том числе в отношении возможных преступников. Если это приведет к конкретной информации о, возможно, еще живущих преступниках, мы начнем предварительное расследование (по обоим делам – ред.)", - рассказал прокурор.

Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.

В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.