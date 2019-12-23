Томас Вилл: Россия и Германия сотрудничают по делам о геноциде в войну

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По запросу РИА Новости центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру, установило личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям в Жестяной Горке. В каком формате продолжается эта работа сегодня, есть ли перспективы открыть полноценное уголовное дело в ФРГ, есть ли сроки давности по преступлениям, совершенным нацистами в годы Второй мировой войны — на эти и другие вопросы ответил РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

— Вы недавно побывали в Москве и там работали в архивах. Как часто вы посещаете Россию, какие документы вам интересны? С какими документами вы работали во время вашего последнего визита?

— С сентября 2010 года я был в Москве более десятка раз и видел документы в Государственном военном архиве, Государственном архиве Российской Федерации и Центральном архиве ФСБ. Я смог собрать много важных сведений. В последние годы все больше внимания уделяется документам, касающимся конкретных людей, которые работали в концентрационных лагерях.

— Получили ли вы просьбу или запрос от российской стороны на помощь в расследовании какого-либо преступления? Делали ли вы какие-либо запросы со своей стороны российской стороне?

— В прошлом по вопросу правовой помощи в отношении преступлений национал-социализма были контакты между двумя странами, и они существует до сих пор.

— Вы расследуете дело о военных преступлениях, совершенных в Новгородской области в селе Жестяная Горка в 1941-1943 годах? Вы расследуете дело о военном преступлении, совершенном в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске? Есть ли планы начать такое расследование?

— Не в последнюю очередь благодаря запросам РИА Новости мы узнали, что в Российской Федерации продолжаются расследования действий подразделения группы развертывания СД (вспомогательная полиция при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвиняется в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР — прим. ред.) в Жестяной Горке и Ейске. Во время моей последней командировки в ноябре я просмотрел документы в этой связи в Государственном архиве Российской Федерации. Действия данной группы развертывания уже были предметом обширных расследований в прошлом. В частности, тщательно расследовалось убийство детей в Ейске. Теперь нужно сравнить, есть ли новые факты о преступниках.

— Проводит ли управление проверку по обоим делам по факту военных преступлений в Жестяной Горке и Ейске? Это официальное расследование или предварительная проверка? Что должно быть предпринято для начала официального расследования?

— Да, мы вновь занимаемся обоими преступлениями. Как уже говорилось, мы в настоящий момент сравниваем старые и новые данные, в том числе в отношении возможных преступников. Если это приведет к конкретной информации о еще живущих, возможно, преступниках, мы начнем предварительное расследование.

— О каких новых сведениях по преступлениям в обоих случаях идет речь, если вы сказали, что оба дела были ранее тщательно расследованы, особенно зверства в Ейске?

— Имена возможных преступников обычно передаются фонетически, поэтому трудно — без правильного написания и даты рождения — даже идентифицировать таким образом обозначенное лицо. Как правило, преступники, которые раньше были офицерами, принадлежат к старшим возрастным группам, и на сегодняшний день они уже мертвы. Прежде всего теперь необходимо проверить, есть ли сведения в отношении более молодых лиц. Сами преступления были исторически доказаны, их ход, в принципе, уже установлен.

— Вы заявили, что есть контакты между службами в вопросе правовой помощи — идет ли речь о расследовании по обоим случаям? Или речь о других вопросах — тогда о каких?

— Инициировано сотрудничество с целью обмена сведениями; пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что мы принципиально не предоставляем никакой информации об иных формах правовой помощи между государствами.

— С 1 января 2020 года в России вступят в силу международные соглашения, которые позволят российской стороне создать совместные следственные группы для расследования уголовных дел, также связанные с преступлениями времен Второй мировой войны. Может ли центральное управление в Людвигсбурге образовать такую следственную группу с Российской Федерацией? Какие ведомства Германии могут там работать? Как вы думаете, какие страны хотели бы присоединиться к этой работе?

— Эффективное сотрудничество в преследовании преступлений за пределами национальных границ во времена глобализации сейчас более важно, чем когда-либо. Конечно, мы также приветствуем расширение сотрудничества в расследовании преступлений национал-социализма и готовы к этому. Нужно посмотреть, в какой форме это может происходить, будь то прямое общение между центральным управлением и госпрокуратурой, опосредованное — через Интерпол и соответствующие органы полиции или любым другим способом. Я не могу сказать, какие страны в конечном итоге могут быть привлечены к этому.

— Верховный суд Канады в декабре отклонил апелляцию 95-летнего Хельмута Оберландера, гражданство которого было объявлено недействительным, поскольку он служил в эскадроне смерти на Кубани в период Второй мировой войны. Теперь ему грозит депортация. У вас есть информация о преступлениях, совершенных Оберландером? Может ли Германия запросить экстрадицию? Есть ли причины проводить расследование по этому делу?

— Нам известно о деле Гельмута Оберландера. Теперь он, очевидно, навсегда утратил свое канадское гражданство. Здесь следует проводить различие между отказом в гражданстве из-за неверной информации в иммиграционных документах как в данном случае — неуказание членства в подразделении группы развертывания СД и доказанность в причастности к убийствам, совершенных этим подразделением. Мы приняли к сведению недавнее решение канадского суда и проверим, имеются ли новые доказательства или следственные подходы. Только в этом случае есть основания думать в направлении экстрадиции для проведения уголовного производства с целью осуждения.

— Время от времени сегодня звучат сочувственные заявления по отношению к бывшим нацистским преступникам. Как вы думаете, нацистские преступники действительно могут быть бывшими, особенно если они даже не были наказаны? Есть ли срок давности?

— В Германии нет срока давности по убийствам и не существует абсолютного возрастного ограничения, то есть возраста, достигнув которого, люди больше не могут быть преследуемы за такие действия. Уголовное преследование за убийства является обязательной задачей судебной власти и останется таковым, пока преступники еще живы. Мое ведомство будет продолжать работу как орган предварительного следствия. Это также было отражено в заявлениях политиков (ФРГ — прим. ред).

— Существуют ли в Германии юридические ограничения на преследование пожилых нацистских преступников? Можете ли вы сообщить о ситуации, когда вы не смогли привлечь к ответственности бывших нацистских преступников из-за возрастных ограничений?