В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. В ФРГ начата проверка двух дел о геноциде в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны , заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

"Не в последнюю очередь благодаря запросам РИА Новости мы узнали, что в Российской Федерации продолжаются расследования действий подразделения группы развертывания СД (вспомогательная полиция при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвиняется в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР - ред.) в Жестяной Горке и Ейске. Во время моей последней командировки в ноябре я просмотрел документы в этой связи в Государственном архиве Российской Федерации. Действия данной группы развертывания уже были предметом обширных расследований в прошлом. В частности, тщательно расследовалось убийство детей в Ейске. Теперь нужно сравнить, есть ли новые факты о преступниках", - рассказал прокурор.

"Мы вновь занимаемся обоими преступлениями", - добавил он.

Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.

В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.