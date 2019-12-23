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В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине
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РИА Новости

В Германии проверят дела о геноциде времен ВОВ в Ейске и Новгородчине

11:15 23.12.2019 (обновлено: 12:39 23.12.2019)
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. В ФРГ начата проверка двух дел о геноциде в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
"Не в последнюю очередь благодаря запросам РИА Новости мы узнали, что в Российской Федерации продолжаются расследования действий подразделения группы развертывания СД (вспомогательная полиция при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвиняется в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР - ред.) в Жестяной Горке и Ейске. Во время моей последней командировки в ноябре я просмотрел документы в этой связи в Государственном архиве Российской Федерации. Действия данной группы развертывания уже были предметом обширных расследований в прошлом. В частности, тщательно расследовалось убийство детей в Ейске. Теперь нужно сравнить, есть ли новые факты о преступниках", - рассказал прокурор.
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
30 октября, 18:27
Ветеран призвал назвать поименно виновных в убийстве детей в Ейске
"Мы вновь занимаемся обоими преступлениями", - добавил он.
Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.
В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
30 октября, 15:47
Историки предоставили следствию документы об убийстве детей в Ейске
В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.
В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели воспитанников детского дома в Ейске. В 1942 году, когда город был оккупирован немецко-фашистскими войсками, около 300 детей были зверски убиты: закопаны живьем либо отравлены выхлопными газами в кузовах грузовиков. РИА Новости опубликовало три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших. В документах обозначены их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. Тридцатого октября СК России сообщил о том, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье "геноцид".
Читайте полный текст интервью>>
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
7 октября, 10:00
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
3101622
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Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет РФФСБ РФГерманияЕйскНовгородская областьКраснодарский крайВ мире
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