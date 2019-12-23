Россияне назвали самые популярные мобильные приложения

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. WhatsApp, YouTube и ВКонтакте стали самыми популярными мобильными приложениями россиян, при этом Facebook и Telegram активно используют только жители столиц, говорится в результатах исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Мобильными приложениями, которыми россияне пользуются на смартфоне чаще всего, стали WhatsApp (69%), YouTube (53%), ВКонтакте (51%) и Сбербанк Онлайн (51%). Крайне редко опрошенные называли Tik Tok (6%), Twitter (4%) и Pinterest (4%). Telegram и Facebook получили по 14% и 12% голосов соответственно.
При этом, по результатам исследования, WhatsApp и Сбербанк Онлайн чаще всего используют россияне с высшим образованием, YouTube и ВКонтакте – граждане в возрасте от 16 до 34 лет с неполным средним или средним образованием, Instagram – опрошенные в возрасте от 16 до 34 лет с высшим образованием и из крупных городов.
Что касается регионального разделения, как показало исследование, WhatsApp чаще других используют в Москве, Московской области, на Кавказе, в Татарстане, Башкортостане, Якутии, на Дальнем Востоке и в удаленных регионах. ВКонтакте – Санкт-Петербург, Ленинградская область, Северо-Запад, Поволжье, Башкортостан, Татарстан и Урал. Facebook и Telegram востребованы только в столицах и Московской и Ленинградской областях.
Исследование "Медиапотребление в регионах России" было призвано описать актуальную ситуацию в структуре медиапотребления в Российской Федерации в региональном разрезе и по группам населения. Генеральная совокупность: люди в возрасте 16 лет и старше. Метод исследования: телефонный опрос CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), средняя продолжительность интервью до 15 минут. Выборка исследования: не менее 13 тысяч завершенных интервью с представителями 84 регионов. Данные на декабрь 2019 года.