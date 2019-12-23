Алексей Лемин выиграл выборы главы Абакана

Досрочные выборы главы Абакана состоялись 22 декабря. За место градоначальника боролись четыре кандидата. Член партии "Единая Россия" Алексей Лемин, занимающий должность заместителя главы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства, от ЛДПР - житель Красноярского края Михаил Молчанов, работающий заместителем директора по экономическим вопросам у индивидуального предпринимателя и два самовыдвиженца: директор ООО "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации19" Василий Мельцер.

По данным избиркома, победу одержал Алексей Лемин. За него отдали голоса 87,16%, за Михаила Молчанова - 5,08%, за Ивана Аксенова - 3,03% и Мельцер - 2,63%. На всех 74 участках лидировал Лемин. Явка составила 23,6%.

"Выборы признаны состоявшимися и действительным. Итоговый протокол подписан. Алексей Викторович Левин избран главой города", - сказала собеседница агентства.