Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
"Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования. <...> Мужества и сил родным и близким", — говорится в обращении руководителя региона Валентина Коновалова.
В управлении ГИБДД Красноярского края РИА Новости рассказали, что трагедия произошла на 433-м километре трассы Р-257. Булакин находился за рулем Ford Explorer и двигался в сторону Кызыла. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет.
"Он погиб на месте, до приезда скорой", — уточнил собеседник агентства.
© Фото : Главное управление МВД Росии по Красноярскому краюМесто ДТП в Минусинском районе Красноярского края, в результате которого погиб глава Абакана Николай Булакин
© Фото : Главное управление МВД Росии по Красноярскому краю
Место ДТП в Минусинском районе Красноярского края, в результате которого погиб глава Абакана Николай Булакин
Как сообщила "Комсомольская правда – Хакасия" со ссылкой на источники в городской администрации, у Булакина заболело сердце, из-за недомогания он потерял управление машиной, и она врезалась в дерево.
Николай Булакин начал общественную и политическую деятельность в 1989 году. В 1995-м возглавил администрацию Абакана. Позже переизбирался на эту должность пять раз. У него остались жена и двое детей.
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