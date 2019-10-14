Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.

"Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования. <...> Мужества и сил родным и близким", — говорится в обращении руководителя региона Валентина Коновалова.

В управлении ГИБДД Красноярского края РИА Новости рассказали, что трагедия произошла на 433-м километре трассы Р-257. Булакин находился за рулем Ford Explorer и двигался в сторону Кызыла. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет.

"Он погиб на месте, до приезда скорой", — уточнил собеседник агентства.

© Фото : Главное управление МВД Росии по Красноярскому краю Место ДТП в Минусинском районе Красноярского края, в результате которого погиб глава Абакана Николай Булакин © Фото : Главное управление МВД Росии по Красноярскому краю Место ДТП в Минусинском районе Красноярского края, в результате которого погиб глава Абакана Николай Булакин

Как сообщила " Комсомольская правда – Хакасия " со ссылкой на источники в городской администрации, у Булакина заболело сердце, из-за недомогания он потерял управление машиной, и она врезалась в дерево.