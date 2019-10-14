Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T14:45Z
https://ria.ru/20191014/1559760514.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155976/05/1559760500_0:160:983:712_1036x0_80_0_0_9f2aaeeed0c99e85519d69b8a1f623f6.jpg
РИА Новости

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

13:33 14.10.2019 (обновлено: 14:45 14.10.2019)
114283
CC BY-SA 3.0 / Annenkoan / Глава города Абакана Николай Булакин
Глава города Абакана Николай Булакин
CC BY-SA 3.0 / Annenkoan /
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.

"Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования. <...> Мужества и сил родным и близким", — говорится в обращении руководителя региона Валентина Коновалова.

В управлении ГИБДД Красноярского края РИА Новости рассказали, что трагедия произошла на 433-м километре трассы Р-257. Булакин находился за рулем Ford Explorer и двигался в сторону Кызыла. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет.
"Он погиб на месте, до приезда скорой", — уточнил собеседник агентства.
© Фото : Главное управление МВД Росии по Красноярскому краюМесто ДТП в Минусинском районе Красноярского края, в результате которого погиб глава Абакана Николай Булакин
Место ДТП в Минусинском районе Красноярского края, в результате которого погиб глава Абакана Николай Булакин
© Фото : Главное управление МВД Росии по Красноярскому краю
Место ДТП в Минусинском районе Красноярского края, в результате которого погиб глава Абакана Николай Булакин
Как сообщила "Комсомольская правда – Хакасия" со ссылкой на источники в городской администрации, у Булакина заболело сердце, из-за недомогания он потерял управление машиной, и она врезалась в дерево.
Николай Булакин начал общественную и политическую деятельность в 1989 году. В 1995-м возглавил администрацию Абакана. Позже переизбирался на эту должность пять раз. У него остались жена и двое детей.
Николай Булакин
Вчера, 14:44РИА Новости
Биография Николая Булакина
4121223181734
Обсудить 14
Валентин КоноваловНиколай БулакинАбаканХакасияПроисшествия
Популярные комментарии
Николай Генрихович был прекрасным человеком, талантливым руководителем. Город Абакан расцвел при Булакине. Народ его любил и это было взаимно. Чуткий отзывчивый человек. С ним запросто можно было поговорить в встретившись на улице.(у не не было ораны), на любой вопрос отвечал и отвечал за свои слова. Это был настоящий ХОЗЯИН города.
14 октября, 14:01
Вован Панталонов
5152203
Рекомендуем
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
РИА
Новости
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Полиция
В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Николай Булакин
Биография Николая Булакина
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Калининградец перевозил в своем теле почти 80 свертков с наркотиками
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Полиция
Мастера спорта по биатлону избили до смерти в Красноярске
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Николай Булакин
В МВД рассказали подробности гибели мэра Абакана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния