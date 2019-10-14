Биография Николая Булакина

Мэр Абакана Николай Генрихович Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске.
В 1976 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 1982 году – аспирантуру Московского авиационного технологического института (ныне структурное подразделение Московского авиационного института)
Кандидат технических наук.
Трудовую деятельность начал в 1976 году инженером конструкторского бюро НПО "Энергия" (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева).
В 1982-1991 годах занимался преподавательской деятельностью в различных высших учебных заведениях Хакасии. Работал заведующим кафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института, заведующим кафедрой информатики и вычислительной техники Абаканского государственного педагогического института.
В 1989 году начал общественную и политическую деятельность.
В 1990-1995 годах – депутат Хакасского областного совета народных депутатов, депутат Верховного Совета Республики Хакасия первого созыва. В феврале 1992 года был избран первым заместителем председателя Верховного Совета Республики Хакасия.
В 1993 году при поддержке блока "Выбор России" баллотировался в Совет Федерации Федерального Собрания РФ, избран не был.
В 1995 году стал главой муниципального образования город Абакан – глава города Абакана.
Позже он переизбирался на эту должность пять раз – в 1999, в 2004, в 2008, в 2013 и в 2018 годах.
Николай Булакин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2018) и II степеней (2003), орденом "За заслуги перед Хакасией".
14 октября 2019 года Николай Булакин погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников