Биография Николая Булакина

Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1976 году инженером конструкторского бюро НПО "Энергия" (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева).

В 1982-1991 годах занимался преподавательской деятельностью в различных высших учебных заведениях Хакасии. Работал заведующим кафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института, заведующим кафедрой информатики и вычислительной техники Абаканского государственного педагогического института.

В 1989 году начал общественную и политическую деятельность.

В 1990-1995 годах – депутат Хакасского областного совета народных депутатов, депутат Верховного Совета Республики Хакасия первого созыва. В феврале 1992 года был избран первым заместителем председателя Верховного Совета Республики Хакасия.

В 1995 году стал главой муниципального образования город Абакан – глава города Абакана.

Позже он переизбирался на эту должность пять раз – в 1999, в 2004, в 2008, в 2013 и в 2018 годах.

14 октября 2019 года Николай Булакин погиб в дорожно-транспортном происшествии.