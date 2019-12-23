В Приморье арестован подозреваемый в ограблении банка

"Судом города Находки Приморского края избрана мера пресечения гражданину, подозреваемому в разбойном нападении на сотрудников отделения банка... По ходатайству следователя в отношении фигуранта уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.