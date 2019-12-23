В Приморье арестован подозреваемый в ограблении банка

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Подозреваемый в разбойном нападении на офис банка в Приморье арестован, сообщило УМВД по региону.
Полиция сообщила 9 декабря об ограблении в отделении Сбербанка в Находке. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как грабитель, угрожая оружием, забирает пачки денег. По информации СМИ, преступник похитил свыше 6 миллионов рублей. Подозреваемого задержали по дороге в аэропорт, он собирался улететь в Москву. При обыске у него обнаружили 1,3 миллиона рублей.
"Судом города Находки Приморского края избрана мера пресечения гражданину, подозреваемому в разбойном нападении на сотрудников отделения банка... По ходатайству следователя в отношении фигуранта уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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