В Приморье мужчина, угрожая пистолетом, ограбил отделение Сбербанка

Ограбление было совершено в понедельник в отделении Сбербанка, расположенном в районе рыбного порта. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах, появившихся в популярных пабликах региона, видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег. Он был одет в чёрную куртку и штаны серого цвета, на нем маска бежевого цвета. Позднее такую ориентировку распространили полицейские.