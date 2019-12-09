В Приморье мужчина, угрожая пистолетом, ограбил отделение Сбербанка

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Грабитель в Находке похитил деньги из отделения банка, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.
Ограбление было совершено в понедельник в отделении Сбербанка, расположенном в районе рыбного порта. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах, появившихся в популярных пабликах региона, видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег. Он был одет в чёрную куртку и штаны серого цвета, на нем маска бежевого цвета. Позднее такую ориентировку распространили полицейские.
6 ноября, 16:47В Саратове неизвестные ограбили банк на 13 миллионов рублей
"В дежурную часть отдела полиции города Находки поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансовой организации. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа... Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба", - сообщил РИА Новости представитель пресс- службы УМВД по региону.
Он добавил, что изучаются записи камер видеонаблюдения.
По словам жителей Находки, на выездах из города усилен контроль. "Куча полицейских машин, все проверяют транспорт, который выходит из города", - сообщил РИА Новости местный житель.
По информации СМИ, грабитель угрожал пистолетом и предметом, похожим на гранату, и похитил свыше 6 миллионов рублей.