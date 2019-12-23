В Сирию привезли пряники и мед из Тульской области

ТАРТУС (Сирия), 23 дек – РИА Новости. Жители Тульской области собрали для сирийских детей к Новому году около четырех тонн пряников и меда.
Сладости в Сирию доставили на самолете ВКС России, груз сопровождал глава правительства региона Валерий Шерин. Он рассказал журналистам, что жители Тульской области не первый год собирают гуманитарную помощь для сирийцев.
"Тут четыре тонны гуманитарного груза - это традиционные сладости нашего региона: тульский пряник, мед. Мы рассчитываем, что эта акция, которая приурочена к Новому году, поднимет детям настроение, создаст ощущение праздника", - сказал он.
Шерин добавил, что привезено 286 коробок тульских пряников и 60 упаковок с медом, каждая из которых весит 30 килограммов.
"Мед правильнее раздавать по социальным учреждениям - больницы, школы и так далее, а пряники можно раздавать индивидуально, здесь хватит многим", - добавил он.