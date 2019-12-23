В Приморье разработали проект закона о запрете продажи снюса детям

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Фракция Фракция "Единой России" приморском краевом парламенте направила на оценку законопроект о запрете продажи снюса несовершеннолетним, сообщает в понедельник региональное отделение партии.

"Фракция "Единая Россия" в законодательном собрании Приморского края выступила 17 декабря с инициативой о запрете продажи снюса несовершеннолетним. Проект закона уже направлен в прокуратуру и администрацию Приморского края – по итогам заключения правоохранительных органов и оценки регулирующего воздействия со стороны исполнительной власти законопроект будет внесен на рассмотрение в региональный парламент", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что из-за активного распространения психоактивных веществ среди подростков единороссы начали готовить краевой проект "Приморье – территория здоровья". Он будет направлен на популяризацию здорового образа жизни. К работе в проекте планируют привлечь волонтеров, которые пройдут обучение под руководством наркологов и психологов.

Ранее в Приморье 15-летний подросток был госпитализирован после употребления снюса и энергетического напитка. Сейчас его здоровью угрозы нет. Полиция ведет проверку.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.