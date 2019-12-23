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В Приморье разработали проект закона о запрете продажи снюса детям
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РИА Новости

В Приморье разработали проект закона о запрете продажи снюса детям

05:31 23.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Фракция "Единой России" в приморском краевом парламенте направила на оценку законопроект о запрете продажи снюса несовершеннолетним, сообщает в понедельник региональное отделение партии.
"Фракция "Единая Россия" в законодательном собрании Приморского края выступила 17 декабря с инициативой о запрете продажи снюса несовершеннолетним. Проект закона уже направлен в прокуратуру и администрацию Приморского края – по итогам заключения правоохранительных органов и оценки регулирующего воздействия со стороны исполнительной власти законопроект будет внесен на рассмотрение в региональный парламент", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что из-за активного распространения психоактивных веществ среди подростков единороссы начали готовить краевой проект "Приморье – территория здоровья". Он будет направлен на популяризацию здорового образа жизни. К работе в проекте планируют привлечь волонтеров, которые пройдут обучение под руководством наркологов и психологов.
Ранее в Приморье 15-летний подросток был госпитализирован после употребления снюса и энергетического напитка. Сейчас его здоровью угрозы нет. Полиция ведет проверку.
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Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Минпромторг России предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, содержащей никотин. С такой инициативой ведомство намерено выступить при подготовке поправок к законопроекту о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, который был внесен в Госдуму группой сенаторов, принят в первом чтении 11 декабря и поддержан правительством.
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Здоровье - ОбществоЕдиная РоссияПриморский крайОбщество
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