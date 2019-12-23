Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Первый именной состав "Таврия" отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00. Он первым пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году.

"Поезд пересечет Керченский пролив по мосту 25 декабря примерно в 2.10 - 2.40 мск", - сообщил инфоцентр.

При проезде поезда мост будет освещен, а арки окрасятся в цвета российского флага.

Согласно расписанию движения, опубликованному оператором железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс", перед проездом по Крымскому мосту поезд сделает остановку на станции "Тамань-Пассажирская" в 1.51 мск, а уже в Крыму остановится на станции "Семь Колодезей" (Ленинский район, Керченский полуостров Крыма) в 3.54 мск.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом и городами материковой России началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда. Поезд № 7 круглый год ходил из Ленинграда (Петербурга) в Севастополь с 1959 по 2014 годы и перевез 15 миллионов пассажиров, напомнили в инфоцентре.

В составе поезда "Таврия" из Петербурга 17 вагонов, он может перевозить единовременно более 600 пассажиров. В поездной бригаде первой "Таврии" 33 человека: начальник поезда, проводники, электромеханики, в вагоне-ресторане работают повар, директор и официанты, сообщили в инфоцентре. Спрос на билеты оказался ажиотажным: в первые сутки продажи двигались со скоростью три билета в минуту. "Таврия" по ходу движения на полуостров пройдет 2 тысячи 471 километр через девять областей, три города федерального значения, край, республику. Поезд пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.

Железнодорожники решили сохранить традицию - для чаепития в вагонах предусмотрены металлические подстаканники, появившиеся в поездах с подачи Сергея Витте, министра путей сообщения и позднее премьер-министра в начале XX века. За 130 лет изготовлено более 300 видов подставок для стаканов с кипятком, сообщили в инфоцентре. Ранее сообщалось, что подстаканники подарят пассажирам первых поездов в Крым в качестве сувениров.