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Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря
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РИА Новости

Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря

04:13 23.12.2019
530
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются напротив Крымского моста
Люди фотографируются напротив Крымского моста
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Люди фотографируются напротив Крымского моста. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Первый пассажирский поезд в Крым № 7 сообщением Санкт-Петербург - Севастополь пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту в промежутке с двух до трех ночи 25 декабря, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Мост, по которому пойдут поезда в Крым
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

Молодые люди стоят напротив Крымского моста
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

Люди фотографируются напротив Крымского моста
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Женщина кормит чаек на берегу Керченского пролива
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

Вид на Крымский мост с Крымского полуострова
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Старт движения запланирован на 24 декабря.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

Крымский мост через Керченский пролив
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

Патрульный катер проплывает мимо Крымского моста
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Первый именной состав "Таврия" отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00. Он первым пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году.
"Поезд пересечет Керченский пролив по мосту 25 декабря примерно в 2.10 - 2.40 мск", - сообщил инфоцентр.
При проезде поезда мост будет освещен, а арки окрасятся в цвета российского флага.
Согласно расписанию движения, опубликованному оператором железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс", перед проездом по Крымскому мосту поезд сделает остановку на станции "Тамань-Пассажирская" в 1.51 мск, а уже в Крыму остановится на станции "Семь Колодезей" (Ленинский район, Керченский полуостров Крыма) в 3.54 мск.
Железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом и городами материковой России началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда. Поезд № 7 круглый год ходил из Ленинграда (Петербурга) в Севастополь с 1959 по 2014 годы и перевез 15 миллионов пассажиров, напомнили в инфоцентре.
Вид на Крымский мост со стороны Керчи
03:40
Ж/д часть Крымского моста может работать в ритме, близком к метро
В составе поезда "Таврия" из Петербурга 17 вагонов, он может перевозить единовременно более 600 пассажиров. В поездной бригаде первой "Таврии" 33 человека: начальник поезда, проводники, электромеханики, в вагоне-ресторане работают повар, директор и официанты, сообщили в инфоцентре. Спрос на билеты оказался ажиотажным: в первые сутки продажи двигались со скоростью три билета в минуту. "Таврия" по ходу движения на полуостров пройдет 2 тысячи 471 километр через девять областей, три города федерального значения, край, республику. Поезд пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.
Железнодорожники решили сохранить традицию - для чаепития в вагонах предусмотрены металлические подстаканники, появившиеся в поездах с подачи Сергея Витте, министра путей сообщения и позднее премьер-министра в начале XX века. За 130 лет изготовлено более 300 видов подставок для стаканов с кипятком, сообщили в инфоцентре. Ранее сообщалось, что подстаканники подарят пассажирам первых поездов в Крым в качестве сувениров.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский проливКрымский мост — один из важнейших инфраструктурных проектов страны. Это самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Запуск движения по железнодорожной части состоится в декабре 2019 года. Подробнее — в инфографике ria.ru
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Крымский мостКерченский проливКрымКраснодарский крайОбщество
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