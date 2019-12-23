Зюганов объяснил свои слова о досрочных выборах президента России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил свои высказывания, в которых он допустил проведение досрочных выборов президента.
Выступая на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа", политик рассказал, что в начале года коммунисты могут утвердить программы к выборам.
"И в сентябре, я не исключаю, могут быть и досрочные президентские выборы", — заявил он.
Позже Зюганов объяснил, что политика правительства, по его мнению, может "превратить экономический кризис в политический". Лидер КПРФ считает, что сейчас в стране не выполняются поставленные президентом и озвученные в Послании Федеральному собранию задачи, что приводит к экономическому спаду и росту бедности.
"Желаемое за действительное"
В Госдуме предположение Зюганова сочли необоснованным.
"Может быть, Зюганов, как это часто с ним бывает, выдает желаемое за действительное", — сказал Вячеслав Никонов РИА Новости.
Парламентарий допустил, что из-за ослабления политической позиции КПРФ на региональных выборах ее руководитель стремится "погромче заявить о себе", в том числе с помощью необычных лозунгов.
Депутат Михаил Емельянов, в свою очередь, отметил, что Зюганов "не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет".
"Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов", — заявил он в комментарии РИА Новости.
По мнению политика, представление ситуации в стране в не лучшем свете поможет набрать Зюганову очки на следующих выборах.
Очередные выборы главы государства пройдут 2024 году. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам года предложил убрать из Конституции оговорку о двух президентских сроках подряд.