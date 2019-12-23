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ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
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РИА Новости

ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту

02:37 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари
Официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты, которые используются для транспортировки оружия, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
ЛНА заявляет, что отследила Boeing 747-412, летевший из Стамбула в Ливию, пишет агентство. По утверждению ЛНА, на борту этого самолета находилась военная техника.
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Аль-Мисмари предостерег других перевозчиков от транспортировки оружия на своих гражданских самолетах, в противном случае "армия будет сбивать любые самолеты" с оружием на борту.
"Гражданский статус воздушного судна аннулируется, если оно используется в военных целях", - заявил он.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Анкаре с такой просьбой.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Ахмед аль-МисмариПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЛивияТурцияВ мире
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