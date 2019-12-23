День дальней авиации ВКС РФ

Дальняя авиация (ДА) является составной частью авиации Военно-воздушных сил, входящих в состав Воздушно-космических сил, средством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, компонентом стратегических ядерных сил и предназначена для решения стратегических (оперативно-стратегических) и оперативных задач на континентальных и океанских театрах военных действий (стратегических направлениях).

Действуя преимущественно в стратегической глубине, соединения и части дальней авиации осуществляют поражение авиационных баз (аэродромов), комплексов ракет наземного базирования, авианосцев и других надводных кораблей, объектов из состава резервов противника, военно-промышленных объектов, административно-политических центров, энергетических объектов и гидротехнических сооружений, военно-морских баз и портов, командных пунктов объединений вооруженных сил и оперативных центров управления ПВО на театре военных действий, объектов сухопутных коммуникаций, десантных отрядов и конвоев; минирование с воздуха. Часть сил ДА может привлекаться к ведению воздушной разведки и выполнению специальных задач.

Днем создания российской дальней (стратегической) авиации принято считать 23 декабря (10 декабря по старому стилю) 1914 года, когда император Николай II утвердил постановление военного совета Русской армии о создании эскадры бомбардировщиков "Илья Муромец", первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков. На самолете "Илья Муромец", спроектированном и построенном русским инженером Игорем Сикорским, были установлены мировые рекорды дальности, продолжительности полета и грузоподъемности.

В годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях огнем бортовых пулеметов было уничтожено 12 истребителей противника. В 1917 году в эскадру входило двадцать бомбардировщиков.

После Октябрьской революции в марте 1918 года началось создание Северной группы воздушных кораблей (СГВК) "Муромцев" для полярных экспедиций и разведки Северного морского пути. Напряженное положение на фронтах Гражданской войны не позволило осуществить этот проект. Северную группу переименовали в Авиагруппу, а в апреле 1919 года она получила название Дивизион воздушных кораблей.

Дальнейшее развитие дальней авиации было связано с принятием в 1930 годы на вооружение бомбардировщика ТБ-3, спроектированного под руководством Андрея Туполева. В 1936 году в войска начали поступать самолеты ДБ-3 (после модернизации – ДБ-3Ф), сконструированные в конструкторском бюро Сергея Ильюшина.

В 1936-1938 годах авиабригады и корпуса тяжелых бомбардировщиков были сведены в три воздушные армии особого назначения. Армии находились в непосредственном подчинении Наркома обороны. В 1940 году, после их расформирования, соединения и части тяжелых бомбардировщиков вошли в созданную дальнебомбардировочную авиацию Главного командования Красной Армии (ДБА ГК). К началу Великой Отечественной войны в ДБА ГК входило пять авиакорпусов, три отдельных авиадивизии и один отдельный авиаполк (около 1500 самолетов и почти 1000 экипажей, находящихся в полной боеготовности).

Первые боевые вылеты в Великой Отечественной войне экипажи ДБА выполнили 22 июня 1941 года. В ночь с 10 на 11 августа 1941 года три группы дальних бомбардировщиков нанесли удар по Берлину. В течение месяца ими было совершено 10 налетов на столицу фашистской Германии и выполнено 90 самолетовылетов. В годы войны ДА принимала участие во всех крупных операциях Красной Армии, выполняя специальные задания.

В марте 1942 года дальнебомбардировочная авиация была преобразована в авиацию дальнего действия, в декабре 1944 года – в 18 воздушную армию. В 1946 году на базе 18 воздушной армии была создана дальняя авиация Вооруженных сил.

В 1947 году началось поступление новых самолетов Ту-4 в войска. В 1951 году бомбардировщики Ту-4 стали носителями ядерного оружия. После принятия на вооружение в середине 1950 годов реактивной техники (дальних бомбардировщиков Ту-16, стратегических Ту-95 и ЗМ) произошел качественный скачок в развитии дальней авиации СССР. Экипажи ДА начали освоение Арктики.

В 1961 году ДА была переведена с армейской на корпусную организацию. Основу составили три отдельных тяжелых бомбардировочных корпуса с управлениями в Смоленске, Виннице (Украина) и Благовещенске.

В 1970-1980-е годы ДА пополнилась авиационными комплексами Ту-22МЗ, Ту-95МС и Ту-160, вооруженными крылатыми ракетами большой дальности. В сентябре 1980 года из управления ДА и входивших в ее состав авиационных корпусов были образованы воздушные армии. В мае 1988 года ДА была воссоздана.

С мая 1992 года дальняя авиация вошла в состав Военно-воздушных сил Российской Федерации. В августе 1998 года на базе дальней авиации была образована 37 воздушная армия Верховного Главного командования (стратегического назначения). После вынужденного затишья, связанного с распадом СССР, возросла интенсивность полетов самолетов ДА. В 2001 году стратегические ракетоносцы впервые после 10-летнего перерыва появились над Северным полюсом.

В августе 2007 года ДА возобновила полеты в удаленных регионах на постоянной основе, прерванные в 1992 году. Патрулирование осуществляется в регионах активного судоходства и экономической деятельности России. Полеты на воздушное патрулирование в акватории над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана выполняются как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

Дальняя авиация также выполняет полеты по плану стратегического сдерживания в удаленные географические районы на полный радиус действия стратегических бомбардировщиков, в том числе с дозаправкой топливом в воздухе. Стратегические бомбардировщики Ту-160 выполняли посадку на аэродромах стран Карибского бассейна (Венесуэла, Никарагуа) благодаря использованию самолетов-заправщиков с аэродромов Северной Африки (Египет) и Юго-Восточной Азии (Вьетнам). Также самолеты дальней авиации достигли акваторий Средиземного и Южно-Китайского морей.

Самолеты Ил-78 авиационного полка самолетов-заправщиков командования дальней авиации в 2014 году впервые произвели посадку на аэродроме Каир (Египет), а экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полеты по плану мероприятий стратегического сдерживания вдоль побережья Норвегии, Великобритании, Испании, Португалии с дозаправкой топливом в воздухе.

Полеты дальней авиацией осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Операция российских ВКС в Сирии , начавшаяся в сентябре 2015 года, позволила России испытать возможности дальней авиации и новейших крылатых ракет. Российская стратегическая авиация впервые была задействована в небе над Сирией 17 ноября 2015 года – самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям и объектам террористов. В этот день получили боевое крещение российские стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, никогда до этого не применявшиеся на войне.

В России соединения и части ДА базируются с учетом ее оперативно-стратегического предназначения и задач от Новгорода на западе страны до Анадыря и Уссурийска на востоке, от Тикси на севере и до Благовещенска на юге России.

Основу ее самолетного парка составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР, специальные самолеты Ан-30Б, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Основное вооружение самолетов: авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, а также авиационные бомбы различного предназначения и калибра.

Дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется за счет проведения модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока службы, а также за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) – стратегического бомбардировщика пятого поколения. ПАК ДА станет дозвуковым и будет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов дальней авиации – Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

В 2018 году в состав дальней авиации вошли шесть модернизированных самолетов Ту-160 и Ту-95МС. В 2019 году продолжилась работа по модернизации самолетов Ту-95МС.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)