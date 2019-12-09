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Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-09T14:15+0300
https://ria.ru/20191209/1562149230.html
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
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РИА Новости

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

12:01 09.12.2019 (обновлено: 14:15 09.12.2019)
14058
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Обновление парка дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", — сказал министр на селекторном совещании, не уточняя деталей.

Таким образом, в составе дальней авиации действует "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков", пояснил он.
Также Шойгу поручил увеличить число боевых кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон".
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Кроме того, по его словам, требуется "расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".
Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием вооруженные силы, включающие стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.
Самолеты дальней авиации сейчас проходят глубокую модернизацию. В частности, на летно-испытательную станцию передан первый усовершенствованный Ту-22М3М, а также идет постройка первого же модернизированного Ту-160М.
Эти самолеты позволят усилить боевой потенциал Воздушно-космических сил до появления перспективного авиационного комплекса дальней авиации, работы по которому ведутся конструкторским бюро Туполева в кооперации с другими предприятиями авиационной промышленности.
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Новое оружие РоссииПАО "Туполев"Ту-95МССергей ШойгуБезопасность
Популярные комментарии
Надо пенсионный возраст ещё увеличить. Тогда усиление пойдет вообще невероятными темпами. Только кто триадой будет управлять, если рождаемости нет?
9 декабря, 12:49
lltpr
7002019
Да собственно и плевать на всех. Думать надо о себе.
9 декабря, 12:46
Стас Титов
1500004
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