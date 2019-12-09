Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Обновление парка дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", — сказал министр на селекторном совещании, не уточняя деталей.
Таким образом, в составе дальней авиации действует "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков", пояснил он.
Также Шойгу поручил увеличить число боевых кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон".
Кроме того, по его словам, требуется "расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".
Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием вооруженные силы, включающие стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.
Самолеты дальней авиации сейчас проходят глубокую модернизацию. В частности, на летно-испытательную станцию передан первый усовершенствованный Ту-22М3М, а также идет постройка первого же модернизированного Ту-160М.
Эти самолеты позволят усилить боевой потенциал Воздушно-космических сил до появления перспективного авиационного комплекса дальней авиации, работы по которому ведутся конструкторским бюро Туполева в кооперации с другими предприятиями авиационной промышленности.