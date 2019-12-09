Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", — сказал министр на селекторном совещании, не уточняя деталей.