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Новое оружие России
2019-12-09T12:25+0300
https://ria.ru/20191209/1562148662.html
Шойгу поручил ВМФ сделать упор на "Калибры" и "Цирконы"
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РИА Новости

Шойгу поручил ВМФ сделать упор на "Калибры" и "Цирконы"

11:49 09.12.2019 (обновлено: 12:25 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны России Сергей Шойгу
 Министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить количество боевых кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон".
"В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон"", - сказал Шойгу в понедельник на селекторном совещании.
Кроме того, по его словам, требуется "расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".
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О "Калибре"

Сейчас крылатые ракеты "Калибр" – одни из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России. Данный тип ракет широко применялся в ходе операции в Сирии и доказал свои высокие тактико-технические характеристики.
После успешного применения в Сирии министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что "Калибр" прошли модернизацию, что позволило сократить время закладки полетного задания.
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31 октября, 20:21Новое оружие России
Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

О "Цирконе"

В перспективе вкупе с "Калибрами" ВМФ РФ будет применять гиперзвуковые ракеты "Циркон", создание которых анонсировал президент России Владимир Путин в прошлом году. Как заявлял глава государства, гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров.
"Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Так, например, этими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 "Гремящий".
Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в перспективе "Циркон" получат модернизируемые для Тихоокеанского флота (ТОФ) большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск".
Такую же возможность, по его словам, получит модернизируемая сегодня до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) АПЛ "Иркутск", которую планируется передать ТОФ в 2022 году.

Что такое оружие на новых принципах

Оружие на новых физических принципах — оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России в Северодвинске
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Новое оружие РоссииАлексей КриворучкоТихоокеанский флот ВМФ РоссииВладимир ПутинСирияПриморский крайЦирконКалибрСергей ШойгуРоссияБезопасность
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